Borussia Dortmund x Bodo/Glimt: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

O Borussia Dortmund recebe o Bodo/Glimt nesta quarta-feira (10), às 17h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, pela sexta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26.

Os donos da casa somaram dez pontos nas cinco primeiras partidas e ocupam a zona de classificação direta às oitavas de final do mata-mata. No último duelo, os alemães derrotaram o Villarreal por 4 a 0 diante de sua torcida. Já o Bodo/Glimt tenta recuperar os pontos desperdiçados nas primeiras rodadas: a equipe somou apenas dois pontos, aparece no 32º lugar e vem de uma derrota por 3 a 2 para a Juventus, atuando em casa.

Onde assistir a Borussia Dortmund x Bodo/Glimt ao vivo

O jogo entre Borussia Dortmund e Bodo/Glimt terá transmissão da HBO Max, no streaming.

Notícias do time e escalações

Notícias do Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund chega motivado para receber o Bodo/Glimt, no Signal Iduna Park, depois de retomar o bom momento com uma vitória por 2 a 0 sobre o Hoffenheim na Bundesliga. A recuperação vem na esteira de uma eliminação dolorosa na copa nacional para o Bayer Leverkusen, e dá fôlego aos aurinegros para buscar a classificação antecipada às oitavas de final da Champions.

Notícias do Bodo/Glimt

O Bodo/Glimt chega pressionado para o duelo contra o Borussia Dortmund após uma campanha europeia marcada por oscilações e resultados abaixo do esperado. Sem vencer na fase de grupos da Champions, o time norueguês acumula apenas dois pontos em cinco partidas.

Borussia Dortmund x Bodo/Glimt: Horário de início

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Signal Iduna Park

A partida acontece nesta quarta-feira, 10 de dezembro, às 17h (de Brasília) e terá como palco o Signal Iduna Park.

Prováveis escalações de Borussia Dortmund x Bodo/Glimt

