Liga dos Campeões
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
team-logoBodo/Glimt
Pedro Augusto Dias

Borussia Dortmund x Bodo/Glimt: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (10), pela sexta rodada da fase de liga; veja como acompanhar na internet

O Borussia Dortmund recebe o Bodo/Glimt nesta quarta-feira (10), às 17h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, pela sexta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26.

Os donos da casa somaram dez pontos nas cinco primeiras partidas e ocupam a zona de classificação direta às oitavas de final do mata-mata. No último duelo, os alemães derrotaram o Villarreal por 4 a 0 diante de sua torcida. Já o Bodo/Glimt tenta recuperar os pontos desperdiçados nas primeiras rodadas: a equipe somou apenas dois pontos, aparece no 32º lugar e vem de uma derrota por 3 a 2 para a Juventus, atuando em casa.

Abaixo, GOAL mostra tudo o que precisa saber sobre o jogo, como assistir e mais.

Onde assistir a Borussia Dortmund x Bodo/Glimt ao vivo

O jogo entre Borussia Dortmund e Bodo/Glimt terá transmissão da HBO Max, no streaming.

Notícias do time e escalações

Prováveis escalações de Borussia Dortmund x Bodo/Glimt

Borussia DortmundHome team crest

3-4-2-1

Formação

4-3-3

Home team crestBOD
1
G. Kobel
3
W. Anton
4
N. Schlotterbeck
28
A. Anselmino
27
K. Adeyemi
2
Y. Couto
10
J. Brandt
20
M. Sabitzer
24
D. Svensson
8
F. Nmecha
9
S. Guirassy
12
N. Haikin
20
F. Sjoevold
5
H. Aleesami
4
O. Bjoertuft
15
F. Bjoerkan
7
P. Berg
19
S. Fet
26
H. Evjen
25
I. Maeaettae
11
O. Blomberg
9
K. Hoegh

4-3-3

BODAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • N. Kovac

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • K. Knutsen

Liga dos Campeões
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Bodo/Glimt crest
Bodo/Glimt
BOD

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Notícias do Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund chega motivado para receber o Bodo/Glimt, no Signal Iduna Park, depois de retomar o bom momento com uma vitória por 2 a 0 sobre o Hoffenheim na Bundesliga. A recuperação vem na esteira de uma eliminação dolorosa na copa nacional para o Bayer Leverkusen, e dá fôlego aos aurinegros para buscar a classificação antecipada às oitavas de final da Champions.

Notícias do Bodo/Glimt

O Bodo/Glimt chega pressionado para o duelo contra o Borussia Dortmund após uma campanha europeia marcada por oscilações e resultados abaixo do esperado. Sem vencer na fase de grupos da Champions, o time norueguês acumula apenas dois pontos em cinco partidas.

Borussia Dortmund x Bodo/Glimt: Horário de início

crest
Liga dos Campeões - Liga dos Campeões
Signal Iduna Park

A partida acontece nesta quarta-feira, 10 de dezembro, às 17h (de Brasília) e terá como palco o Signal Iduna Park.

Prováveis escalações de Borussia Dortmund x Bodo/Glimt

BVB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

BOD
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/5
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

Confronto direto

Classificação

Links úteis

