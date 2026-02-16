Goal.com
Luis Felipe Gonçalves

Borussia Dortmund x Atalanta: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais dos playoffs da Champions League 2025/26

Equipes vão à campo nesta terça-feira (17), no Signal Iduna Park, pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas do torneio

Nesta terça-feira (17), Borussia Dortmund e Atalanta se enfrentam, às 17h (horário de Brasília), em confronto válido pelos playoffs das oitavas da Champions League 2025/26. A partida acontece no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha, e possui transmissão ao vivo do Space, na TV fechada e HBO Max, no streaming (confira a programação completa de futebol aqui).

Borussia Dortmund e Atalanta chegam para o confronto embalados por resultados expressivos em suas ligas nacionais. Os alemães atropelaram o Mainz por 4 a 0 na Bundesliga 2025/26, enquanto os italianos superaram a Lazio por 2 a 0 no Campeonato Italiano. O retrospecto recente entre eles também aumenta a expectativa: no último encontro, empate em 1 a 1, em um jogo equilibrado e cheio de alternativas. O cenário agora aponta para mais um duelo intenso, com clima de decisão.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

O Borussia Dortmund atravessa um momento positivo, especialmente no cenário doméstico. São seis vitórias nas últimas oito partidas, desempenho que reforça a confiança do elenco. O ponto de atenção fica por conta da Champions League: duas derrotas na reta final da fase de liga derrubaram a equipe para a 17ª colocação, obrigando o time a disputar os playoffs do mata-mata para seguir vivo na competição.

A Atalanta vive situação semelhante no torneio europeu. A equipe italiana encerrou a fase de liga na 15ª posição, após uma queda de rendimento nas rodadas decisivas. Durante boa parte da campanha, esteve dentro do grupo dos oito primeiros, mas as derrotas nos dois compromissos finais custaram a vaga direta nas oitavas. Ao todo, soma quatro vitórias, um empate e três derrotas na trajetória continental até aqui.

Borussia Dortmund: Kobel; Sule, Anton e Bensebaini; Ryerson, Jobe Bellingham, Nmecha e Svensson; Beier, Guirassy e Brandt. Técnico: Niko Kovac.

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti e Kolasinac; Zappacosta, Éderson, de Roon e Bernasconi; Samardzic, Krstovic e Zalewski. Técnico: Raffaele Palladino.

Desfalques

Borussia Dortmund

Nico Schlotterbeck, lesionado.

Atalanta

De Ketelaere e Raspadori, também no DM.

Quando é?

  • Data: terça-feira, 17 de fevereiro de 2026
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Signal Iduna Park, Dortmund, Alemanha

