Borst teme que um nome específico seja escolhido como sucessor de Koeman

Hugo Borst critica Nigel de Jong no Algemeen Dagblad. O torcedor da seleção holandesa desde 1974 espera que o diretor de futebol de alto nível da KNVB, assim como Ronald Koeman, se despeda em breve.

“Koeman disse depois do jogo que, se pudesse fazer tudo de novo, faria exatamente da mesma forma. Bem... Deixa pra lá, ele vai embora mesmo”, Borst não espera nada além de que o técnico da seleção nacional se despeda da seleção holandesa muito em breve.

“O mais importante é que Nigel de Jong, diretor de futebol de alto nível da KNVB, seja rapidamente e educadamente dispensado por sua comprovada incompetência. Antes que ele volte a nomear um técnico errado”, Borst faz um julgamento severo sobre o ex-meio-campista da Seleção Holandesa.

Borst explica imediatamente por que não tem grande consideração por De Jong. “De Jong já poderia ter contratado Peter Bosz como sucessor de Koeman, mas não seguiu em frente em janeiro.” Pouco tempo depois, Bosz renovou seu contrato com o PSV por várias temporadas.

“Agora Arne Slot está disponível, Erik ten Hag também pode ser convencido a sair do FC Twente, mas temo que ele acabe propondo Michael Reiziger”, conclui Borst, ao final de sua análise sobre a situação da Seleção Holandesa, temendo que o técnico da Seleção Juvenil Holandesa seja promovido para o cargo.

Koeman ainda não decidiu sobre seu futuro na seleção holandesa. O técnico conversará primeiro com o agente Rob Jansen antes de tomar uma decisão.

O técnico, cujo contrato com a KNVB está chegando ao fim, está em seu segundo mandato à frente da Seleção Holandesa. Ele levou a equipe às semifinais da Euro 2024, tendo, portanto, as oitavas de final como destino final nesta Copa do Mundo.