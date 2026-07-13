Boro desafia a França: Vamos lutar pela final... e este é o segredo do entendimento com Yamal

Pedro Boro, lateral-direito da seleção espanhola, destacou a dificuldade de enfrentar a França na semifinal da Copa do Mundo de 2026, ao mesmo tempo em que expressou grande entusiasmo por disputar essa partida decisiva.

De acordo com o jornal espanhol *Marca*, o zagueiro espanhol falou no estádio Cotton Bowl, em Dallas, poucas horas antes do tão aguardado confronto contra os franceses, e disse: “Sinto que estou mais preparado do que nunca, e vamos lá conquistar essa vitória”.

Boro falou sobre sua experiência contra a França, dizendo: “Posso dizer que chego aqui com mais experiência; em um ano, você joga cerca de 50 partidas a mais, e a competição lhe dá outra perspectiva e preparação; por isso, sinto que estou totalmente pronto”.

O jogador espanhol negou sentir cansaço físico devido à intensidade dos jogos, afirmando: “Não, no meu caso pessoal, não sinto muito cansaço. É claro que isso é algo que vocês percebem mais de fora, pois, no nosso dia a dia, viajamos de um lugar para outro sem nos importarmos com a quantidade de quilômetros que percorremos. Felizmente, conseguimos nos recuperar bem para esta partida e estamos extremamente concentrados no confronto de amanhã”.

Boro também falou sobre seu técnico, Luis de la Fuente, dizendo: “Ele é uma figura extremamente importante no vestiário, especialmente porque personifica a palavra que nos define: família. É alguém que sempre me deu confiança desde o primeiro minuto e faz você se sentir importante, quer participe das partidas ou não. A verdade é que isso diz muito sobre sua personalidade como ser humano.”

Sobre como alcançar o equilíbrio técnico em campo, Boro disse: “Isso depende das circunstâncias da partida. Cada cenário exige que você se concentre em certos aspectos mais do que em outros; às vezes é preciso atacar mais e, em outros momentos, menos. e na última partida contra a Bélgica tive a chance de avançar, e foi nessa jogada que surgiu o primeiro gol, quando passei por Lamine Yamal; em outros momentos, tive que ficar mais recuado para marcar Doku, e isso depende basicamente do que a partida exige”.

Boro relembrou a semifinal da Copa do Mundo da África do Sul, afirmando: “Com certeza assisti àquela partida, mas eu era muito pequeno, e a única coisa de que me lembro, como já disse antes, é que eu estava tomando banho na praça da Espanha, na minha cidade, quando vencemos a final. Não tenho muitas outras lembranças porque era uma criança muito pequena. E a chance de jogar amanhã na semifinal do Mundial, se eu tiver a oportunidade de participar, será mais um sonho que se torna realidade. Vamos lá lutar por isso”.

Sobre se há um favorito para vencer a partida, Boro comentou: “Não, acho que, em jogos como esse, não há vantagem para nenhum dos lados. Estamos diante de duas grandes seleções, e a partida de amanhã será muito bonita e, ao mesmo tempo, extremamente difícil. Espero que tudo corra bem”.

Boro destacou a forte rivalidade com a França, dizendo: “O confronto é sempre especial e ganha ainda mais importância quando ocorre nas semifinais da Copa do Mundo. O adversário que você enfrenta nesta fase será sempre forte, pois fez um grande torneio. E, claro, jogar contra a França nos dá um incentivo extra para amanhã. Sabemos que eles são uma das melhores seleções deste torneio e estaremos prontos para seguir em frente.”

Boro expressou sua grande felicidade por estar vivendo a atmosfera da Copa do Mundo, dizendo: “Sinto-me extremamente feliz e, como mencionei, há 40 dias eu estava comemorando em casa com minha esposa e meus filhos, e hoje muitas coisas passam pela minha cabeça. O que dizem lá fora sobre Liao ou os outros é apenas elogio, mas eu simplesmente me concentro em dar o meu melhor para ajudar a equipe, e estou muito feliz com isso e sei que minha família tem muito orgulho de mim”.

Boro revelou o segredo da segurança e da solidez defensiva, dizendo: “O segredo está na nossa união, que é simplesmente o resultado de trabalharmos juntos por muito tempo. Disputamos muitos jogos e começamos a nos conhecer perfeitamente. Enfrentamos cada partida como se fosse uma final, e essa é a nossa mentalidade, algo que devemos continuar fazendo”.

Boro concluiu falando sobre sua excelente parceria com Lamine Yamal: “Nós nos adaptamos às necessidades da partida. Como eu disse, contra a Bélgica, houve momentos em que precisei avançar mais e outros em que tive que manter minha posição. Eu simplesmente converso com ele em campo para saber do que ele precisa a cada momento. É através da conversa que as pessoas se entendem, e a verdade é que eu o entendo melhor a cada dia, o que é muito positivo para a equipe”.