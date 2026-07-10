Bono: Se jogássemos como o Paraguai, a partida teria durado mais tempo

Yassine Bounou, goleiro da seleção marroquina, falou sobre os motivos da derrota para a França (2 a 0), ontem, quinta-feira, no estádio de Boston, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Bono afirmou que os “Leões do Atlante” optaram por manter seu estilo habitual, em vez de recuar para a defesa como fez a seleção do Paraguai, que perdeu por uma diferença mínima para a França (1 a 0) nas oitavas de final, ressaltando que a superioridade física dos jogadores dos “Galo” tornou extremamente difícil acompanhar o ritmo deles.

O goleiro dos Leões do Atlas explicou, em declarações publicadas pelo jornal marroquino “Al-Batalha”: “Decidimos jogar contra eles um a um, com um estilo aberto, e, dessa forma, a França vai te esmagar. Eles têm jogadores muito bons e são fisicamente superiores a nós”.

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E continuou: “Acho que, se tivéssemos recuado um pouco, como fez o Paraguai, a partida teria durado mais tempo”.

E concluiu dizendo: “Mas esse não tem sido o nosso estilo desde o início da Copa do Mundo. Tentamos jogar com o nosso próprio estilo (contra a França). A única verdade é que o adversário foi melhor do que nós e mereceu a vitória”.

Com a vitória sobre o Marrocos, a seleção francesa garantiu um confronto com o vencedor do jogo entre Espanha e Bélgica, marcado para esta noite, sexta-feira.