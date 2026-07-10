Bono: Messi mostrou sua personalidade contra o Egito... e parabenizo a Argentina

Yassine Bounou, goleiro da seleção marroquina, falou com admiração sobre o capitão da seleção argentina, Lionel Messi, elogiando a personalidade e o espírito de luta que ele demonstrou durante o confronto contra o Egito, nas oitavas de final da Copa do Mundo, e afirmando que Leo deu um exemplo maravilhoso de como superar momentos difíceis e liderar sua equipe.

O Egito estava à frente por 2 a 0 até os 79 minutos, quando Messi deu uma assistência e marcou outro gol; em seguida, Enzo Fernández marcou o terceiro, garantindo a vitória da Argentina por 3 a 2.

Bono disse sobre Messi, em declarações publicadas pelo jornal marroquino “Al-Batal”: “Sinceramente, vejo que ele joga com muito coração, e isso é o que distingue o jogador argentino, de certa forma”.

E continuou: “Gostei muito do espírito que Messi demonstrou na última partida. Vimos como, depois de perder um pênalti, ele voltou a mostrar sua personalidade e carregou toda a equipe nas costas”.

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O goleiro dos Leões do Atlas acrescentou: “Isso mostra que estamos vendo um Messi diferente; um Messi liberado, um Messi com uma energia totalmente diferente, e isso destaca o verdadeiro valor do jogador que ele é”.

E Bono continuou: “É motivo de orgulho e alegria podermos vê-lo jogar até hoje, nessa idade, sabendo que ele ainda faz milagres. Parabenizo ele, parabenizo todos os jogadores e meus amigos da seleção argentina, e desejo a eles sempre o melhor”.

O Marrocos foi eliminado da Copa do Mundo nas quartas de final, após a derrota para a França (2 a 0) ontem, quinta-feira, no estádio de Boston.