Bono: Gostei muito do que Messi fez contra o Egito

Yassine Bounou, goleiro da seleção marroquina, elogiou o desempenho impressionante de Lionel Messi, capitão da Argentina, na noite da vitória sobre o Egito por 3 a 2, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção argentina estava perdendo por dois gols, até que Messi conseguiu virar o jogo ao dar a assistência para o primeiro gol e marcar o segundo, antes de Enzo Fernández marcar o terceiro nos acréscimos.

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Bono disse em declarações após a partida entre Marrocos e França, na qual sua seleção foi derrotada por 2 a 0: “Gostei do espírito de luta que a seleção argentina demonstrou contra o Egito, especialmente o que Lionel Messi fez; ele é um jogador incrível”.

E acrescentou: “Vimos o que Messi fez depois de perder o pênalti; ele se recompôs e conseguiu carregar o time nas costas, mesmo nessa idade. É, sem dúvida, um jogador maravilhoso”.

E continuou: “Atualmente, vemos um Messi diferente, jogando com liberdade, sem restrições nem metas. Ele já conquistou muito e agora joga pelo prazer; nós, como jogadores ou torcedores, devemos aproveitar isso, pois é um prazer assisti-lo”.

E concluiu dizendo: “Parabenizo a seleção argentina pelo que fez e desejo-lhe sucesso nos próximos compromissos”.

Vale lembrar que Bono defendeu um pênalti de Kylian Mbappé na noite em que a Argentina foi eliminada da Copa do Mundo nas quartas de final pela França.