Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport
GOAL

Traduzido por

Bono desafia o Brasil: viemos para nos divertir e não temos medo de nada

Brasil x Marrocos
Brasil
Marrocos
Copa do Mundo
Y. Bounou
Campeonato Saudita
Al Hilal
Brasil
Marrocos
EUA
Arábia Saudita

O que disse o experiente goleiro marroquino?

Yassine Bounou, goleiro do Al-Hilal saudita e da seleção marroquina, demonstrou grande coragem antes do confronto contra o Brasil, na manhã deste domingo, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A seleção marroquina está no Grupo C, que conta com Brasil, Haiti e Escócia, e espera repetir o milagre da última edição, quando chegou às semifinais.

Leia também... Mais do que apenas um torneio... A Copa do Mundo de 2026 traça o futuro da seleção saudita

Bono disse em declarações à imprensa: “Viemos para a Copa do Mundo para nos divertirmos e dar o nosso melhor, não tememos nenhuma seleção e vamos jogar contra o Brasil com nossa personalidade, pois queremos vencer e seguir em frente”.

Ele acrescentou: “Nos preparamos bem para o confronto e temos capacidade para conquistar a vitória. Somos uma grande seleção e contamos com excelentes jogadores em todas as posições”.

Copa do Mundo
Brasil crest
Brasil
BRA
Marrocos crest
Marrocos
MAR

Sobre as dificuldades climáticas nos Estados Unidos, o goleiro do Al-Hilal disse: “As seleções africanas estão acostumadas a isso; é algo natural para nós, e podemos jogar em qualquer condição”.

E concluiu: “Estamos aqui há uma semana, e todos os jogadores já se acostumaram com o clima. Nosso objetivo é apresentar uma boa atuação na Copa do Mundo”.

Publicidade