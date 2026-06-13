Bono desafia o Brasil: viemos para nos divertir e não temos medo de nada

Yassine Bounou, goleiro do Al-Hilal saudita e da seleção marroquina, demonstrou grande coragem antes do confronto contra o Brasil, na manhã deste domingo, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A seleção marroquina está no Grupo C, que conta com Brasil, Haiti e Escócia, e espera repetir o milagre da última edição, quando chegou às semifinais.

Leia também... Mais do que apenas um torneio... A Copa do Mundo de 2026 traça o futuro da seleção saudita

Bono disse em declarações à imprensa: “Viemos para a Copa do Mundo para nos divertirmos e dar o nosso melhor, não tememos nenhuma seleção e vamos jogar contra o Brasil com nossa personalidade, pois queremos vencer e seguir em frente”.

Ele acrescentou: “Nos preparamos bem para o confronto e temos capacidade para conquistar a vitória. Somos uma grande seleção e contamos com excelentes jogadores em todas as posições”.

Sobre as dificuldades climáticas nos Estados Unidos, o goleiro do Al-Hilal disse: “As seleções africanas estão acostumadas a isso; é algo natural para nós, e podemos jogar em qualquer condição”.

E concluiu: “Estamos aqui há uma semana, e todos os jogadores já se acostumaram com o clima. Nosso objetivo é apresentar uma boa atuação na Copa do Mundo”.