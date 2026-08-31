Porque, segundo apuração da revista especializada, que se baseia em numerosas conversas de bastidores com membros da mais alta cúpula de comando, nem o próprio Krösche nem o clube trabalham visando uma separação neste verão.

Segundo isso, Krösche recebe do conselho fiscal do SGE "total respaldo". Poucos dias antes, o Bild havia retratado a situação de forma completamente diferente. Ali, dizia-se que na reunião do conselho fiscal em 2 de setembro deveria ser discutido como poderia ser iniciado um fim antecipado da colaboração com Krösche. Mathias Beck, presidente do conselho fiscal e presidente do Eintracht, rebateu isso agora de forma enfática.

"A reunião do conselho fiscal na quarta-feira é uma reunião ordinária planejada há muito tempo. Naturalmente, todos os temas do verão serão tratados, inclusive os esportivos. Não comentarei publicamente reportagens sobre Markus Krösche. O fato é que ele tem um contrato em vigor (até 2028, nota da redação), se declarou claramente ao Eintracht Frankfurt há dois meses e está na reta final da janela de transferências com sua equipe. Portanto, não há motivo para especular sobre o futuro de Markus Krösche", Beck foi citado pelo kicker.

Markus Krösche no Eintracht Frankfurt perto da saída? "Bombas fedorentas para semear discórdia"

De modo geral, ao kicker teria sido transmitido de forma crível, em conversas de bastidores, que no clube reina uma "surpresa onipresente" diante dos rumores de separação. Ela não pareceria encenada. Em vez disso, no caso explosivo, poderia se tratar de "bombas fedorentas", "para semear discórdia" - movidas por "vaidades" de pessoas isoladas. Mas segue sendo "enigmático" como exatamente o Bild am Sonntag obteve eventuais informações. No entanto, pode-se duvidar que atualmente todos os envolvidos no Eintracht estejam do mesmo lado.

Lothar Matthäus também foi na mesma linha na noite de domingo, no Sky90: "Há alguma coisa sendo tramada por trás contra Markus Krösche, porque talvez algumas pessoas tenham inveja dele", supôs o recordista de jogos pela seleção.

Pelo menos uma ruptura, como sugerido no referido artigo do Bild, não teria existido, segundo o kicker, entre o diretor esportivo Krösche, principal responsável pela turbulenta e arrastada janela de transferências do SGE, e o técnico Adi Hütter. É verdade que o austríaco não estaria nada satisfeito com o fato de decisões elementares de pessoal só terem sido tomadas nas proximidades do início da temporada, mas não se pode falar em uma grande briga. Afinal, Hütter recebeu com Noah Atubolu e o zagueiro Lilian Brassier dois de seus jogadores desejados.

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Eintracht Frankfurt: três vendas de jogadores por mais de 60 milhões de euros?

Mesmo após a primeira rodada, na qual o Eintracht deixou escapar muito tarde uma vantagem de 3 a 1 contra o Union Berlin e levou apenas um ponto da capital, ainda pode e deve acontecer muita coisa em Frankfurt até o Deadline Day. No caso de Arnau Kalimuendo, que já havia convencido no segundo turno por empréstimo do Nottingham ao SGE (6 gols em 19 jogos), ainda se espera um novo negócio por empréstimo, informa o kicker.

Ao mesmo tempo, uma transferência de Hugo Larsson para a Premier League ainda poderia render ao SGE até 25 milhões de euros. O meio-campista esteve recentemente em Londres com permissão do Eintracht para negociar com dois clubes - um deles era o Crystal Palace. Jean-Matteo Bahoya também deveria render ao SGE quase 20 milhões de euros com sua transferência para o Hull City, mas, segundo o Sport1, o próprio jogador recusou o negócio.

Também uma venda que, na verdade, não estava planejada ainda pode surgir nas últimas horas da janela de transferências. Segundo relatos coincidentes da imprensa, o Al-Ittihad está cortejando Ritsu Doan - e uma transferência para o deserto por cerca de 18 milhões de euros já é considerada até provável.

E em meio a toda essa já nebulosa trama de transferências, surgiram agora também as reportagens sobre uma possível saída de Krösche. E isso apenas poucas semanas depois de o AC Milan cortejar em vão os serviços do homem de 45 anos. Em junho, porém, Krösche deu uma recusa final aos Rossoneri e, segundo informações do kicker, também rejeitou uma oferta extremamente lucrativa do ponto de vista pessoal. Dizia-se que o Milan lhe havia oferecido 40 milhões de euros em quatro anos.

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Krösche no Eintracht Frankfurt é criticado pela primeira vez por causa de Riera

A posição extremamente sólida de Krösche no Eintracht, graças a numerosas grandes vendas, havia sofrido rachaduras consideráveis pela primeira vez na temporada passada. A razão para isso foi, em última instância, a contratação de Albert Riera, impulsionada principalmente por Krösche após a demissão do técnico Dino Toppmöller. Riera acabou fracassando de forma retumbante na metrópole hessiana, colocou torcedores e jogadores contra si e teve de sair novamente após apenas 14 jogos e um decepcionante oitavo lugar.

Pela primeira vez desde a chegada de Krösche, em 2021, o Eintracht não disputa nenhuma competição europeia nesta temporada. Sobre os rumores de saída que agora surgem, ele próprio ao menos não quis se pronunciar no sábado. "Nós falamos de futebol", disse ele pouco após o apito final em Berlim. Mesmo após ser questionado novamente, Krösche pediu que se "deixasse por isso mesmo".



