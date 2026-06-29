O astro argentino Sergio Agüero causou um grande rebuliço no elenco da seleção argentina ao declarar seu apoio total a Otaro Martínez na disputa pela camisa 9, afirmando que Julián Álvarez “não é um atacante clássico”.

As palavras de Agüero foram como um tapa na mesa do acalorado debate sobre quem será o parceiro de Messi no ataque, antes das fases eliminatórias da Copa do Mundo.

Agüero disse no programa “La Casa del Con” da ESPN Argentina: “Se eu fosse o técnico, escalaria Lautaro como titular em todos os jogos, mesmo que ele não marcasse gols”.

E acrescentou com determinação: “Acho que a Argentina precisa de um atacante puro, e o Julián, na minha opinião, não é um atacante puro tradicional”.

Agüero não menosprezou o valor do craque do Atlético de Madrid, mas atribuiu a ele uma função diferente: “Julian pode jogar na ponta, como segundo atacante, e também ao lado do Leo”.

E concluiu seu apoio a Martínez: “Estou feliz com o gol de Lautaro, pois isso lhe dá mais confiança como atacante para a próxima partida”.

A declaração de Agüero vem acirrar a polêmica que vem ocorrendo na Argentina desde o início da Copa do Mundo sobre quem deve ser o atacante titular.

Até o momento, Lautaro leva vantagem nos números: ele foi titular nas três partidas da fase de grupos, jogou 180 minutos e marcou um gol contra a Jordânia. Já Álvarez jogou 142 minutos e ainda não marcou nenhum gol.