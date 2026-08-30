O Real Madrid conseguiu marcar 3 gols na primeira meia hora de sua partida deste domingo, contra o Málaga, no estádio Santiago Bernabéu, pela competição do Campeonato Espanhol.

Os três gols saíram em apenas 11 minutos, com Jude Bellingham abrindo o placar aos 19 minutos, antes de o Real Madrid ampliar para o segundo, por meio do goleiro do Málaga, Alfonso Herrera (gol contra aos 26 minutos), e Kylian Mbappé marcar o terceiro gol aos 30 minutos.

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A conta "Mister Chip", na rede social "X", especializada em estatísticas, afirmou: "Esta é a mais rápida vantagem do Real Madrid por 3 a 0 em uma partida do Campeonato Espanhol desde 9 de novembro de 2019 (contra o Eibar, com Zidane no banco de reservas)".

Vale lembrar que o Real Madrid foi campeão do Campeonato Espanhol naquela temporada (2019/2020).

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