"Bom que agora o problema é deles" - Trent Alexander-Arnold revela o alívio de não ter mais Vinícius Júnior como adversário e vibra com fase do Real Madrid no Mundial de Clubes

Alexander-Arnold, ex-Liverpool, expressou seu alívio por ter que enfrentar Vinícius Jr apenas nos treinos e tê-lo como companheiro

O QUE ACONTECEU?

O lateral direito Alexander-Arnold enfrentou Vini Júnior em cinco ocasiões durante seu tempo no Liverpool. Todos esses confrontos aconteceram na Liga dos Campeões.

O CONTEXTO

O inglês nunca esteve na equipe vencedora ao enfrentar Vinícius, com o astro brasileiro fazendo a sua contribuição mais marcante nessas partidas ao marcar o gol da vitória na final da Liga dos Campeões de 2022.

VOCÊ SABIA?

O ponta de 24 anos marcou novamente em sua última aparição, contra o Red Bull Salzburg no Mundial de Clubes da FIFA, com Alexander-Arnold agora operando ao lado de Vinícius após fazer sua mudança para o Santiago Bernabéu.

O QUE ALEXANDER-ARNOLD DISSE?

O lateral direito de 26 anos ainda tem a tarefa de tentar conter o camisa 7 nas sessões de treino, mas está aliviado por não precisarem mais se enfrentar em batalhas competitivas. Alexander-Arnold disse: "Vini Jr me proporcionou muitos jogos difíceis no passado. É bom que agora isso esteja acontecendo com outras pessoas em vez de mim!"

O QUE VEM POR AÍ PARA O REAL MADRID?

O Real está tranquilamente classificado para as oitavas de final do Mundial de Clubes, com sua primeira aparição nas fases eliminatórias desse evento marcada para enfrentar a Juventus, de Turim, no Hard Rock Stadium, em Miami, na terça-feira (1º).