Bolzan fala sobre saídas e promete Grêmio forte em 2019

Romildo Bolzan fez um pronunciamento aos torcedores gremistas preocupados com a falta de reforços

O Grêmio ainda não anunciou nenhum reforço para a temporada 2019, ainda que esteja a detalhes de oficializar a chegada de Rodolfo (Flamengo), e o torcedor terminou o ano preocupado com o balanço do clube no mercado de transferências. Afinal de contas, nomes importantes como o goleiro Marcelo Grohe e o meio-campista Ramiro deixaram o clube – assim como Cícero Douglas e Bressan.

Entretanto, nesta terça-feira (01), o presidente gremista Romildo Bolzan foi às redes sociais para tranquilizar o torcedor. Em vídeo veiculado pelas contas oficiais do clube, o mandatário falou de um período de transição no elenco que nos últimos três anos conquistou uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Além disso, garantiu que o Grêmio vai brigar por todos os títulos que disputar em 2019.

“Sabíamos que, com o tempo, haveria uma transição. É impossível manter um elenco em alto nível o tempo inteiro. A transição poderia ser, e anunciamos isso quando acabamos o Brasileiro, de uma maneira mais dura, poderia ser de maneira mais tranquila e poderia ser mais moderada. Até o presente momento, o Grêmio está mantendo praticamente seu elenco. Perdemos um, dois, talvez três jogadores, mas estamos repondo”, disse.

“O Grêmio hoje é um clube estruturado, com capacidade financeira, que preserva e mantém organizadas suas finanças. Isso dá perspectiva de futuro, principalmente para competir com times mais ricos do país. Este critério, esta forma de atuar, nos dá segurança que somos competitivos inclusive contra os poderosos”.

No primeiro dia desta nova temporada, o presidente Romildo Bolzan deixa uma mensagem aos gremistas! Iniciamos 2019 com a mesma determinação que nos levou a grandes conquistas. Ao lado da nossa torcida, seguiremos fortes e competitivos. Que 2019 seja azul, preto e branco! pic.twitter.com/ds2Q1i2VT2 — Grêmio FBPA (@Gremio) 1 de janeiro de 2019

“O Grêmio de 2019 será forte. Será um Grêmio que vai disputar, que terá as condições de fazer enfrentamos com grandes clubes sul-americanos, brasileiros e gaúchos. Confiem, porque na verdade o Grêmio é muito maior do que todos nós. 2019 será principalmente um ano de novas conquistas e retomada do futebol do Grêmio”.

Quarto colocado no Brasileirão 2018, o Grêmio inicia os trabalhos visando a temporada 2019 a partir desta quinta-feira (03).