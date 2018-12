Corinthians deve acertar contrato de três anos com Ramiro até o fim da semana

Jogador está voltando dos Estados Unidos para analisar proposta do Timão e fechar o negócio

Por Fernando H. Ahuvia

O Corinthians deve anunciar até o fim da semana a chegada de mais um reforço para 2019. Trata-se do meio-campista Ramiro, que foi um dos destaques do Grêmio nas últimas temporadas. Segundo a Goal Brasil conseguiu apurar, a negociação entre o clube alvinegro e Gilnei Benetti, pai e empresário do jogador, está em estágio avançado e um vínculo de três temporadas deverá ser assinado nos próximos dias.

O jogador, que está em Miami passando férias, deve retornar ao Brasil ainda nesta quarta (12) para se informar dos detalhes da negociação e dar uma sinalização positiva para fechar o negócio.

(Foto: Alexandre Schneider/Getty)

A negociação está sendo intermediada pelo empresário Giuliano Bertolucci, que detém 50% dos direitos econômicos de Ramiro. O restante é dividido entre Grêmio (20%), o próprio atleta (20%) e um grupo de investidores (10%).

Em entrevista à rádio BandNews FM, Gilnei confirmou que o negócio está próximo de ser concretizado.

“Foi através do empresário Giuliano Bertolucci, que detém 50% dos direitos econômicos do Ramiro. Me encontrei com a diretoria do Corinthians e o processo está andando, inclusive com o consentimento do Grêmio. É possível que até o final de semana tenhamos um desfecho”, afirmou.