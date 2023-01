Bologna x Atalanta ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (9), fechando a 17ª rodada da Serie A; veja como acompanhar na TV e na internet

Bologna e Atalanta se enfrentam na tarde desta segunda-feira (9), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Renato Dall'Ara, pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Buscando reencontrar o caminho da vitória após três derrotas e um empate no último quatro jogos da Serie A italiana, a Atalanta soma 28 pontos, enquanto o Bologna, no meio da tabela, com 22, vem de derrota para a Roma por 1 a 0.

Sem Juan Musso, machucado, a Atalanta terá Marco Sportiello no gol titular, enquanto Luis Muriel briga com Rasmus Hojlund por uma vaga lado de Ademola Lookman no ataque.

Em 116 jogos disputados entre as equipes, o Bologna soma 43 vitórias, contra 41 do Atalanta, além de 32 empates. No último encontro, válido pelo Campeoanto Italiano 2021/22, a Atalanta venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Bologna: Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Medel, Ferguson; Orsolini, Dominguez, Aebischer; Arnautovic.

Escalação do provável Atalanta: Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Hojlund.

Desfalques

Atalanta

Juan Musso, machucado, está fora.

Bologna

Lorenzo De Silvestri, lesionado, é desfalque certo, assim como Joshua Zirkzee, Musa Barrow e Kevin Bonifazi.

Quando é?