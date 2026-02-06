Bolívia x Brasil: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Sul-Americano feminino sub-20

Bolívia e Brasil se enfrentam neste sábado (7), às 18h (de Brasília), no Estádio Luís Alfonso Giagni, no Paraguai, pela segunda rodada do Sul-Americano sub-20 feminino. A partida terá transmissão ao vivo do canal sportv 3 na TV fechada (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Apontado como o principal favorito ao título, o Brasil estreou no Sul-Americano Sub-20 com vitória sobre o Equador por 3 a 2, mantendo sua tradição de força na competição. Maior campeão da história do torneio, com 10 títulos conquistados, a seleção brasileira defende sua hegemonia e também busca a classificação para a Copa do Mundo Sub-20.

Atualmente, o Brasil ocupa a vice-liderança do Grupo B, com os mesmos três pontos do líder Peru. Já a Bolívia tenta se recuperar e conquistar a primeira vitória no após ser derrotada pelo Peru por 2 a 0 na rodada de estreia. De acordo com o regulamento, as três melhores equipes de cada grupo avançam para a fase final do Sul-Americano Sub-20.

Brasil sub-20 feminino: Elu; Thay, Ana Bia e Isa Nunes; Clarinha, Kaylane, Nayara e Adrielly; Dudinha, Gisele e Carioca. Técnica: Camilla Orlando.

Bolívia sub-20 feminino: a atualizar.

Desfalques

Brasil

Não há desfalques confirmados.

Bolívia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 7 de fevereiro de 2026

sábado, 7 de fevereiro de 2026 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Estádio Luís Alfonso Giagni - Villa Elisa, PAR

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

