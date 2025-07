Bolívia x Brasil: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa América feminina

Seleções se enfrentam nesta quarta-feira (16), no Estádio Chillogallo; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bolívia e Brasil se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 18h (de Brasília), no Estádio Chillogallo, em Quito, pela segunda da Copa América feminina. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Após estrear com vitória por 2 a 0 sobre a Venezuela, o Brasil ocupa a vice-liderança do Grupo B, com os mesmos três pontos do Paraguai, mas com saldo de gols inferior. Vale lembrar que a Seleção Brasileira é a maior campeã da Copa América, com oito títulos conquistados. A única derrota em finais ocorreu em 2006, quando foi superada pela Argentina.

Mais artigos abaixo

Por outro lado, a Bolívia busca a primeira vitória na Copa América feminina. Na lanterna do Grupo B, as bolivianas foram derrotadas pelo Paraguai por 4 a 0.

Bolívia feminino: Medina; Serrudo, Lucerito Bravo; Erika Salvatiera, Mendiola; Viveros, Samantha Alurralde, Rivero; Rojas, Doerksen, Quiroz.

Brasil feminino: Lorena; Antonia, Isa Haas, Fê Palermo; Gabi Portilho, Angelina, Duda, Yasmim; Marta, Amanda, Garbelini.

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmadas.

Bolívia

Não há desfalques confimados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 16 de julho de 2025

quarta-feira, 16 de julho de 2025 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Estádio Chillogallo - Quito, EQU

Links úteis