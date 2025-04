Bolívar x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (24), no Estádio Hernando Siles; confira a transmissão e outras informações do jogo

Com altitude de 3.637 metros do nível do mar, Bolívar e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 19h (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Vindo de uma sequência positiva no Brasileirão, o Palmeiras volta suas atenções para a Libertadores. Em busca do seu quarto título continental, o Verdão lidera o Grupo G com seis pontos e 100% de aproveitamento. Sob o comando de Abel Ferreira, a equipe venceu o Sporting Cristal por 3 a 2 na estreia e superou o Cerro Porteño por 1 a 0 na segunda rodada da fase de grupos.

Por outro lado, o Bolívar ocupa a vice-liderança da chave, com três pontos conquistados. Na primeira rodada, a equipe boliviana foi derrotada pelo Cerro Porteño por 4 a 2. Na sequência, se recuperou ao vencer o Sporting Cristal por 3 a 0, mantendo-se na briga pela classificação.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Bolívar: Lanzillotta; Yomar Rocha, Quinteros, José Sagredo, Ervin Vaca, Justiniano, Robson Matheus, Ramiro Vaca, Melgar, Fábio Gomes, Pato Rodríguez.

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno (Martínez), Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

Desfalques

Bolívar

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Murilo, Bruno Rodrigues, Raphael Veiga e Mayke estão machucados.

Quando é?