Bola de Prata ou Prêmio da CBF: qual é a melhor seleção do Brasileirão 2019?

Com o final do Campeonato Brasileiro, o campeão Flamengo domina as duas premiações

Com o término do Campeonato Brasileiro 2019, e o título incontestável para o , é possível imaginar que o domine as premiações individuais que são dadas a jogadores e treinadores após a conclusão do certame.

A Bola de Prata, criada pela revista Placar e entregue nos últimos anos em parceria com a ESPN, e o Prêmio Brasileirão, da CBF, são os principais eventos que escolhem seleção, craque, revelação e melhor treinador. Mas raramente o onze inicial de um fica igual ao do outro, e em 2019 as premiações discordaram em seis nomes.

Seleção Bola de Prata

Diego Alves (Flamengo); Rafinha (Flamengo), Lucas Veríssimo ( ), Gustavo Gómez ( ) e Jorge (Santos); Willian Arão (Flamengo), Gerson (Flamengo) e Arrascaeta (Flamengo); Bruno Henrique (Flamengo), Dudu (Palmeiras) e Gabriel Barbosa (Flamengo).

Seleção Prêmio Brasileirão CBF

Segundo noticiado pelo UOL, a seleção do evento da CBF, que também será realizado nesta segunda-feira (09), é mais dominada por jogadores do Flamengo: são nove atletas da equipe campeã brasileira e outros dois do -PR.

Santos (Athletico); Rafinha (Flamengo), Rodrigo Caio (Flamengo), Pablo Marí (Flamengo) e Filipe Luis (Flamengo); Bruno Guimarães (Athletico), Gerson (Flamengo) e Ribeiro (Flamengo); Arrascaeta (Flamengo), Bruno Henrique (Flamengo) e Gabigol (Flamengo).

Qual seleção é melhor?

As discordâncias entre uma premiação e outra se concentraram em seis posições: goleiro, dois zagueiros, volante, lateral-esquerdo e meia. Confira abaixo quem teve números melhores e tire a sua própria conclusão!

Goleiro

GOLEIRO DIEGO ALVES (FLAMENGO) SANTOS (ATHLETICO) JOGOS 32 28 JOGOS SEM SOFRER GOL 13 11 % DEFESAS 74.3% 81.7% CHUTES A GOL SOFRIDOS 117 115 PÊNALTIS DEFENDIDOS 2 de 8 2 DE 6 GOLS SOFRIDOS 30 21 FALHAS 1 0

Zagueiro

ZAGUEIRO LUCAS VERÍSSIMO (SANTOS) RODRIGO CAIO (FLAMENGO) JOGOS 33 29 TIME NÃO SOFREU GOLS EM 11 10 DESARME 63 19 %DESARME 71.4% 79% FOI DRIBLADO 20 VEZES 13 VEZES INTERCEPTAÇÕES 74 27 REBATIDAS 149 84 %PASSE CERTOS 86.7% 90.2% GOLS 2 2 ASSISTÊNCIAS 1 0

Zagueiro

ZAGUEIRO G.GÓMEZ (PALMEIRAS) P.MARÍ (FLAMENGO) JOGOS 22 22 TIME NÃO SOFREU GOLS EM... 10 9 DESARME 28 22 %DESARME 60.7% 72.7% FOI DRIBLADO 6 VEZES 8 VEZES INTERCEPTAÇÕES 28 22 REBATIDAS 126 63% %PASSE CERTOS 87% 87.8% GOLS 3 2 ASSISTÊNCIAS 0 1

Meio-campista

MEIO-CAMPISTA ARÃO (FLAMENGO) B. GUIMARÃES (ATHLETICO) JOGOS 35 25 %PASSES 89% 88.3% %DESARMES 65.6% 61.5% INTERCEPTAÇÕES 51 27 GOLS 2 2 ASSISTÊNCIAS 5 1 CHANCES CRIADAS 30 45%

Lateral-esquerdo

LATERAL-ESQUERDO JORGE (SANTOS) F.LUÍS (FLAMENGO) JOGOS 29 16 %PASSES 80.4% 86.4% %DESARMES 61% 62.7% INTERCEPTAÇÕES 60 23 GOLS 1 0 ASSISTÊNCIAS 4 0 CHANCES CRIADAS 29 10

Meia