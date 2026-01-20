Bodo/Glimt x Manchester City: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

O confronto no Aspmyra Stadion verá os noruegueses tentando causar uma grande surpresa.

A seguir, veja onde assistir ao vivo a Bodo/Glimt x Manchester City, com a GOAL reunindo todas as informações que você precisa para acompanhar a partida.

Bodo/Glimt e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira (20), no Aspmyra Stadion, na Noruega, pela sétima rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da TNT e HBO Max (veja a programação completa).

Horário de início de Bodo/Glimt x Manchester City

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Aspmyra Stadion

As equipes entram em campo a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Contexto da partida

O Manchester City volta seu foco para a Europa após uma derrota por 2 a 0 no derby da Premier League contra o Manchester United, uma performance que expôs vulnerabilidades defensivas e deixou Pep Guardiola exigindo uma reação de sua equipe. A derrota em Old Trafford foi uma das exibições mais decepcionantes do City nesta temporada, mas a Champions League oferece uma oportunidade imediata para reagir. Apesar desse revés, o City continua bem colocado na classificação da fase de liga, ocupando o quarto lugar com 13 pontos em seis partidas, uma posição fortalecida por sua vitória contundente fora de casa contra o Real Madrid. Os atletas de Guardiola já demonstraram que podem se destacar contra a elite europeia, e sua combinação de profundidade ofensiva e controle tático os torna fortes favoritos para este confronto.

A viagem à Noruega, no entanto, traz intriga. O Bodo/Glimt, atualmente em 32º lugar com apenas três pontos em seis jogos, está desesperado para causar uma surpresa. Sua temporada regular terminou no final de novembro, deixando-os com falta de ritmo competitivo, embora amistosos de aquecimento contra Groningen e Diósgyőr tenham ajudado a manter a forma. Sua última partida oficial, um empate animado de 2 a 2 fora de casa contra o Borussia Dortmund, destacou sua capacidade de incomodar adversários de alto nível, com seu estilo ofensivo garantindo que raramente se rendam facilmente. No Aspmyra, o Glimt procurará aproveitar a vantagem de jogar em casa e testar a resistência do City. Para o time de Guardiola, o desafio não é apenas garantir a classificação, mas reafirmar a autoridade após um tropeço na Premier League.

Desfalques

O Bodo/Glimt continua com carências na defesa, com Jostein Gundersen cumprindo o terceiro jogo de sua suspensão após um cartão vermelho contra o Mônaco e Haitam Aleesami afastado por uma lesão no tendão. Isso deixa Kjetil Knutsen com opções limitadas na defesa, provavelmente forçando uma maior dependência de Odin Luras Bjortuft e Villads Nielsen para formar a linha.

O City, por sua vez, viaja com uma lista extensa de ausentes que se estende por todas as áreas do campo. Josko Gvardiol, John Stones, Ruben Dias e Bernardo Silva estão entre os indisponíveis, enquanto Oscar Bobb, Mateo Kovacic, Savinho e Matheus Nunes também ficam de fora. Phil Foden encara uma avaliação de aptidão física de última hora, adicionando mais incerteza, e as contratações de janeiro, Antoine Semenyo e Marc Guehi, não podem ser registradas até as fases eliminatórias. A profundidade do elenco de Guardiola será testada, mas os visitantes ainda contam com poderio ofensivo suficiente para representar uma ameaça séria.

