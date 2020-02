Boca x River de novo: rivais retomam disputa por título, agora sem mata-mata

Rivais argentinos brigam pelo título do campeonato nacional; equipe de Marcelo Gallardo está em primeiro lugar, com três pontos de vantagem

A terá mais algumas semanas decisivas com seu futebol girando em torno da rivalidade Boca x River. O "modo Bover" (Bo, de Boca, ver, de River), maneira bem-humorada de definir a cobertura excessiva dos dois gigantes pela mídia, ativado em vários mata-matas recentes, agora tem em vista o último feito nacional que falta a Marcelo Gallardo.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar!



O técnico e ídolo do , que mudou até a fama de freguês do clube de Núñez no duelo frente ao maior rival, já conseguiu o sucesso na Libertadores duas vezes, uma delas em cima do próprio Boca. Ainda eliminou os boquenses em três outros mata-matas continentais, um deles pela .



Agora, a busca é para voltar a vencer um torneio nacional, grande marca histórica do River. Líder da competição, o atual vice-campeão da Libertadores está três pontos à frente do Boca na competição nacional restando apenas três rodadas para o término da competição.



No último domingo, os riveristas receberam o Banfield e sofreram para ganhar por 1 a 0 no Monumental. O gol de Matias Suárez, ainda no primeiro tempo, deu ao clube a possibilidade de segurar uma vantagem sob forte chuva. Os visitantes, com Pablo e Osvaldo, tiveram suas chances, mas não tiraram pontos dos líderes.



Logo na sequência, o Boca de Carlitos Tevez passeou contra o Central de Córdoba. O craque, que caminha para a reta final da carreira, abriu o placar na goleada por 4 a 0, que manteve o clube na briga pela conquista.



Com três confrontos pela frente para ambos, não há duelos tão complicados à frente para o River. O Boca necessita tirar a desvantagem para obrigar, no mínimo, um duelo-desempate - a bem da verdade, o sonho de todo espectador do torneio.



Veja a agenda dos dois até o final do torneio:



Rodada 21

Domingo, 23 de fevereiro



Boca x , 19h40



Estudiantes x River, 21h45

Mais times

Mais artigos abaixo

Rodada 22

River x Defensa y Justicia



x Boca

Rodada 23

Boca x Gimnasia



Atlético Tucumán x River