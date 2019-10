Boca Juniors x River Plate: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo marcado para esta terça-feira (23) irá definir o primeiro finalista da Copa Libertadores ; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valendo vaga na decisão da , e entram em campo na noite desta terça-feira (22), às 21h30 (de Brasília), na Bombonera. No primeiro jogo, o River venceu em casa por 2 a 0. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Sportv para todo o , na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Boca Juniors X River Plate DATA Terça-feira, 22 de outubro LOCAL Bombonera - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Sportv para todo o Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BOCA JUNIORS

Precisando vencer por três gols ou mais de diferença para avançar, o Boca conta com o apoio de sua torcida para reverter o placar do primeiro jogo.

Para o confronto a equipe conta com todas as suas peças de ataque à disposição: Tevez, Zárate, Salvio e Ábila, que não treinou nos últimos dias, mas sua ausência é quase descartada.

Provável escalação: Andrada; Weigandt, Lopez, Izquierdoz, Mas; Marcone, Capaldo, Soldano, De Rossi, Mac Allister; Hurtado (Tévez)

RIVER PLATE

Superior no primeiro jogo, quando venceu por 2 a 0 no Monumental de Núñez, o River abriu boa vantagem sobre o rival e agora pode se classificar para a decisão com qualquer vitória, empate ou derrota por um gol de diferença.

Com os 11 titulares à disposição, o técnico Marcelo Gallardo ainda conta com Paulo Díaz, o meia Juanfer Quintero, os atacantes Scocco e Pratto no banco de reservas.

Vale lemrbar que o River não perde em La Bombonera desde 2015.

Provável escalação: Armani; Montiel, Pinola, Martínez Quarta e Casco; Enzo Pérez, Palacios, Nacho Fernández e De La Cruz; Borré e Suárez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOCA JUNIORS

JOGO CAMPEONATO DATA Defensa y Justicia 0 x 1 Boca Juniors 7 de outubro Boca Juniors 0 x 1 Campeonato Argentino 19 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lanús x Boca Juniors Campeonato Argentino 31 de outubro 20h20 (de Brasília) Boca Juniors x Sarandí Campeonato Argentino 3 de novembro a determinar

RIVER PLATE

JOGO CAMPEONATO DATA River Plate 2 x 0 Almagro Copa 12 de outubro Arsenal Sarandí 3 x 3 River Plate Campeonato Argentino 18 de outubro

Próximas partidas