Boca Juniors x Lanús ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela 20ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Boca Juniors e Lanús medem suas forças na noite deste sábado (10), a partir das 20h (de Brasília), no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, pela 20ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Nas últimas cinco partidas que disputaram, o Boca vem de três vitórias (Tigre, Argentinos Juniors e Belgrano) e duas derrotas (River Plate e Arsenal de Sarandí), na 10ª posição e com 27 pontos, tentando alcançar os primeiros times da tabela. Já o Lanús venceu três jogos (Húracan, Newell's Old Boys e Tucuman), empatou um (Independiente) e perdeu outro (Gimnasia y Esgrima), chegando aos 32 pontos e na sexta colocação, os grenás estão apenas a três pontos do Estudiantes que abre o G4.

Em 67 jogos disputados entre as equipes, o Boca leva larga vantagem, foram 33 vitórias contra 15 do Lanús, além de outros 19 empates. Na última vez que se encontraram, foi pela 19ª rodada do campeonato argentino de 2022, e teve como vencedor o Boca pelo placar de 1 a 0 na casa do Lanús. No quesito bola na rede, outra vitória para o Boca, são 120 marcados contra 71.

Prováveis escalações

Boca Juniors: Romero; Nicolás Valentini, Valdez, Figal e Fabra; Advíncula, Varela, Medina e Villa; Merentiel e Benedetto.

Lanús: Acosta; Cáceres, Aguilar, Lema e Soler Barreto; Loaiza, Belmonte e Esquivel; Orozco, Díaz e De la Vega.

Desfalques

Boca Juniors

M. Weigandt, suspenso por cartão vermelho.

Lanús

Sem desfalques confirmados.

Quando é?