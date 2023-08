Boca Juniors x Racing: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Copa Libertadores

Valendo vaga na semifinal, clássico argentino será disputado nesta quarta-feira (23); veja como acompanhar na TV e na internet

Boca Juniors e Racing se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), na La Bombonera, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming, com narração de Marcelo Hazan e comentários de Maurício Noriega (veja a programação completa aqui).

Depois de vencer o Platense por 3 a 1 no Campeonato Argentino, o Boca Juniors volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Nas oitavas de final, eliminou o Nacional nos pênaltis por 4 a 2, enquanto na primeira fase terminou na liderança do Grupo F, com 13 pontos, cinco a mais que o Deportivo Pereira, segundo colocado.

Do outro lado, o Racing conquistou a vaga para as quartas de final após eliminar o Atlético Nacional por 5 a 4 no placar agregado. Já na primeira fase, a equipe terminou na liderança do Grupo A, com 13 pontos, dois a mais que o Flamengo, segundo colocado. Até aqui, foram quatro vitórias, três empates e uma derrota no torneio.

Em 85 jogos disputados entre as equipes, o Boca Juniors soma 37 vitórias, contra 24 do Racing, além de 24 empates. No mais recente confronto válido pelo Campeonato Argentino de 2023, o Boca saiu vitorioso ao derrotar o Racing por 3 a 1.

A volta está marcada para o dia 30, no Estádio Presidente Perón. Quem avançar terá pela frente o vencedor de Palmeiras x Deportivo Pereira na semifinal da Libertadores.

Prováveis escalações

Boca Juniors: Romero; Advíncula, Figal, Valdez, Valentini, Fabra; Medina, Pol Fernández, Valentín Barco; Benedetto (Merentiel) e Cavani. Técnico: Jorge Almiron.

Racing: Gabriel Arias; Tobías Rubio, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Jonathan Gómez, Nicolás Oroz, Anibal Moreno, Agustin Ojeda; Gabriel Hauche e Roger Martínez. Técnico: Fernando Gago.

Desfalques

Boca Juniors

Sem desfalques confirmados.

Racing

Não há desfalques confirmados.

Quando é?