Boca Juniors x Nacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (9), em Buenos Aires; veja como acompanhar na TV e na internet

Boca Juniors e Nacional se enfrentam na noite desta quarta-feira (9), a partir das 21h (de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Como empataram sem gols na ida, quem vencer avança para as quartas de final. Quem avançar, enfrenta Racing ou Atlético Nacional na fase seguinte nas quartas de final. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming, com narração de João Paulo Cappellanes e comentários de Eugênio Alemão (veja a programação completa aqui).

Sem perder há nove jogos, com sete vitórias e dois empates, o Boca Juniors garantiu a classificação para o mata-mata da Libertadores após terminar na liderança do Grupo F, com 13 pontos, cinco a mais que o Deportivo Pereira, segundo colocado. O atacante Edinson Cavani pode iniciar o duelo no banco de reservas, mas há possibilidade do uruguaio realizar a estreia com a camisa do clube.

Do outro lado, o Nacional terminou a primeira fase na vice-liderança do Grupo B, com 11 pontos, um a menos que o líder Internacional. Até aqui, soma três vitórias, três empates e uma derrota.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Nacional: Rochet; Lozano, Polenta, Bocanegra, Gabriel Baéz; Rodriguez, Helguera; Trezza, Zabala, Fagundéz; Ramirez. Técnico: Alvaro Gutierrez.

Boca Juniors: Romero; Weigandt, Vigal, Valentini, Fabra; Campuzano, Varela, Fernandez; Advíncula, Medina, Merentiel. Técnico: Jorge Almirón.

Desfalques

Nacional

Gonzalo Carneiro, Renzo Sánchez e Francisco Ginella são desfalques.

Boca Juniors

Luca Langoni segue lesionado.

Quando é?