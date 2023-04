Boca Juniors x Deportivo Pereira ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta terça-feira (18), pela fase de grupos da Libertadores; veja como acompanhar na internet

Boca Juniors e Deportivo Pereira se enfrentam na noite desta terça-feira (18), na Bombonera, às 21h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo F da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+, no streaming.

O Boca Juniors faz uma temporada ruim. No primeiro jogo da fase de grupos, os argentinos ficaram no empate diante do Monagas. Um resultado que não era esperado para o time e sua torcida. Além disso, vive má fase na competição nacional, sendo apenas o 18° colocado do Campeonato Argentino.

Pelo lado do Deportivo Pereira, na competição colombiana, a equipe é a 12ª colocada, nos últimos cinco jogos foram três empates, uma vitória e uma derrota. Já na Libertadores, no primeiro jogo da fase de grupos, o time ficou no empate por 1 a 1 com o Colo-Colo.

Prováveis escalações

Boca Juniors: Romero; Fabra, Valdez, Roncaglia, Valentini; Varela, Sández, Fernández, Langoni, Villa e Benedetto.

Deportivo Pereira: Quintana; Restrepo (Quintero), Ramírez e Perea; Zuluaga (Eber Moreno), Bocanegra, Velásquez, Angulo e Fory; Ángelo Rodríguez e Aladesanmi.

Desfalques

Boca Juniors

Exequiel Zeballos e Figal estão fora do jogo.

Deportivo Pereira

Sem desfalques confirmados.

Quando é?