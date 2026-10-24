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Sao Paulo v Vitoria - Brasileirao 2026Getty Images
Joaquim Lira Viana

Bobadilla comenta interesse europeu e abre jogo sobre futuro no São Paulo

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Convocado para a Copa do Mundo com o Paraguai, meio-campista fala sobre os planos para a carreira e a possibilidade de deixar o Tricolor

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Destaque do São Paulo em 2026, Damián Bobadilla abriu o jogo sobre seu futuro no clube e o interesse de equipes europeias. Em entrevista ao programa Bola da Vez, da ESPN, o meio-campista paraguaio comentou a possibilidade de deixar o Tricolor, ressaltou a importância da equipe para sua carreira e falou sobre os planos para a próxima temporada.

Bobadilla tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2027. Em 2026, o volante soma 32 partidas, três gols e cinco assistências pelo clube, considerando todas as competições. Convocado para a Copa do Mundo com a seleção paraguaia, o jogador ganhou visibilidade no cenário internacional e despertou o interesse de equipes europeias.

Ao comentar a situação contratual, Bobadilla destacou sua satisfação no São Paulo e a importância do Campeonato Brasileiro para seu desenvolvimento profissional. O paraguaio também ressaltou a oportunidade de defender o clube e a visibilidade que a equipe proporciona à sua carreira.

“Acho que com a troca de presidente a gente vai sentar e vai falar sobre o que vai acontecer. Estou há quase três anos aqui, muito feliz, tentando ajudar sempre. Já fiquei muitas vezes ficar no banco sem jogar. Sempre tento ajudar meus companheiros. Para mim o Campeonato Brasileiro tem uma visualização muito boa. Joguei uma Copa do Mundo, vou para a seleção, muito pela visualização que tem o São Paulo também, muito pela oportunidade, muito pelo crescimento que me dá o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é um dos melhores do mundo. E para mim, é uma honra estar aqui jogando com jogadores de alto nível”, disse.

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O volante reconheceu que atuar na Europa está entre seus objetivos, mas reforçou sua identificação com o São Paulo e a importância de encontrar uma solução positiva para as duas partes. Segundo o jogador, as conversas sobre o futuro devem acontecer na próxima temporada, sem que isso diminua sua satisfação com o clube e a vida no Brasil.

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“Ano que vem a gente tem que sentar, tem que falar, tem que ver o que vai acontecer. Sou um cara novo, que também tenho meus sonhos e desejos. Um desejo que tenho de jogar na Europa, e eu sei que vai acontecer quando tiver que acontecer. Então a gente vai sentar, vai falar seguramente sobre isso. Mas como falei também anteriormente, estou muito feliz aqui, estou muito feliz no clube, um clube que me abriu as portas, considero minha casa. Minha família está muito bem aqui, eu estou muito bem aqui. Vai ter que ser o melhor para o clube e vai ser o melhor para mim também, com certeza”, falou.

Entre os clubes europeus que demonstraram interesse no paraguaio, o Brighton, da Inglaterra, chegou a realizar uma sondagem pelo jogador. Bobadilla confirmou que houve uma movimentação mais forte por parte do clube inglês, mas não afirmou que recebeu uma proposta oficial.

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“O Brighton era um dos clubes aí que estava perto. Foi mais uma sondagem bem forte”, afirmou.

O São Paulo enfrenta o Mirassol neste sábado (24), às 16h30 (de Brasília), no estádio Maião, em Mirassol, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é atualmente o nono colocado, com 42 pontos.

Atualmente sou estudante de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Gosto de analisar o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.

Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!

Especialidades:

  • Produção de matérias sobre o futebol brasileiro e internacional
  • Análises e reportagens especiais 
  • Produção de textos com foco em SEO
Minha memória favorita com o futebol: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:

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