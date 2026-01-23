Boavista-RJ x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Carioca 2026

Boavista e Vasco se enfrentam neste domingo (25), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Bacaxá, pela quarta rodada do Campeonato Carioca de 2026. Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

O jogo entre Boavista e Vasco será transmitido pelo sportv, na TV fechada e pelo Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 25º título do Campeonato Carioca, o Vasco volta a campo tentando se recuperar após a derrota por 1 a 0 para o rival Flamengo, no meio da semana. No momento, o Gigante da Colina ocupa a terceira colocação do Grupo A, com quatro pontos. Até aqui, a equipe comandada por Fernando Diniz soma uma vitória sobre o Maricá por 4 a 2, um empate sem gols diante do Nova Iguaçu e o revés no clássico.

Do outro lado, o Boavista aparece na vice-liderança do Grupo B, com a mesma pontuação do líder Botafogo, mas com saldo de gols inferior. Após estrear com derrota para o Volta Redonda por 1 a 0, a equipe reagiu e engatou duas vitórias consecutivas: 1 a 0 sobre o Fluminense e 3 a 2 diante da Portuguesa-RJ.

Boavista: Lucas Maticoli; Ryan, Gabriel Caran, Guilherme Lacerda; Cesinha, Isael, Emanuel, Tito; Berê, Brunão e Fellipinho.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia (Cuesta), Robert Renan, Lucas Piton; Hugo Moura, Thiago Mendes, Coutinho; Nuno Moreira, GB (David) e Andrés Gómez.

Desfalques

Boavista

Felipe Santos está lesionado, enquanto Gui Sales está em transição física.

Vasco

Cauan Barros foi expulso contra o Flamengo e cumprirá suspensão, enquanto Mateus Carvalho e Jair estão machucados.

Quando é?

Data: domingo, 25 de janeiro de 2026

domingo, 25 de janeiro de 2026 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Estádio Elcyr Resende de Mendonça - Bacaxá, Saquarema

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privad a (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

