Boavista-RJ x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Carioca 2026

Boavista-RJ e Fluminense se enfrentam neste sábado (17), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, pela segunda rodada do Campeonato Carioca 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal ge tv no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 34º título do Campeonato Carioca, o Fluminense estreou na temporada com vitória sobre o Madureira por 2 a 1. Integrante do Grupo A, o Tricolor está ao lado de Bangu, Portuguesa, Sampaio Corrêa, Vasco e Volta Redonda.

Por outro lado, o Boavista foi derrotado pelo Volta Redonda por 1 a 0 na primeira rodada e agora busca a recuperação no Carioca. No momento, ocupa a lanterna do Grupo B.

Fluminense: Vitor Eudes; Júlio Fidelis, Igor Rabello, Jemmes, Guilherme Arana; Otávio, Wallace Davi, Lezcano; Santi Moreno, Riquelme Felipe, John Kennedy .

Boavista: Lucas Matioli, Igor França, Gabriel Caran, Guilherme Lacerda, Tito, Felipinho, Isael, Kadu, Emanuel Jesus, Berê, Pedro Cantarin .

Desfalques

Fluminense

Germán Cano e João Lorenço seguem no departamento médico.

Boavista

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 14 de janeiro de 2026

quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Elcyr Resende - Saquarema, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis