"Boato": Iltxi fecha a porta para jogador do Barcelona

Em um momento em que o mercado de transferências está repleto de especulações e palpites, a diretoria de um dos clubes recém-promovidos à LaLiga optou por agir com a lógica da objetividade e não da diplomacia, colocando um ponto final em uma das histórias que ganharam força nos últimos dias.

Durante a entrevista coletiva de apresentação do meio-campista Javi Mourchio, de 20 anos, o diretor-geral do Elche, Pedro Chinoca, abordou os temas do mercado de transferências, e principalmente o que se comentou sobre a possibilidade de retorno do lateral-direito Héctor Fort.

Chinoca negou categoricamente a possibilidade de Fort voltar às fileiras da equipe por mais uma temporada, seja por empréstimo ou por transferência definitiva, descrevendo o que circulou como "apenas um rumor entre os rumores do mercado de transferências".

Essa negativa acontece em um momento em que Fort, de 20 anos, que na última temporada jogou emprestado pelo Barcelona, segue fora dos planos da comissão técnica do Barça para a temporada 2026-2027, apesar de participar atualmente dos treinos de pré-temporada sob o comando de Hans Flick.

Observadores avaliam, segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", que a saída do técnico Éder Sarabia, que dava grande confiança a Fort durante sua passagem anterior, reduziu consideravelmente as chances de renovação do empréstimo e fechou a porta para qualquer cenário de seu retorno.