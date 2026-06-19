Boating afirma com veemência: Portugal joga melhor sem Ronaldo

As críticas dirigidas ao português Cristiano Ronaldo continuaram após sua atuação apagada no empate da seleção de seu país contra a República Democrática do Congo (1 a 1), na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O ex-jogador da seleção ganesa Kevin Prince Boateng juntou-se à lista de críticos do capitão de Portugal, considerando que sua presença na escalação titular não é mais benéfica para a seleção como era no passado.

“Posso ser franco?”, disse Boateng em declarações publicadas pelo jornal espanhol “Mundo Deportivo”. “Se Ronaldo é realmente um jogador coletivo, ele deve abrir espaço para os jovens e dar a eles a chance de brilhar.”

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Ele acrescentou: “Acho que a seleção de Portugal joga melhor quando Ronaldo não está em campo. Há uma pressão enorme sobre os jogadores com a presença dele, porque todos procuram passar a bola para ele em cada ataque”.

O ex-jogador do Milan e do Barcelona considerou que o técnico Roberto Martínez deve repensar o papel de Ronaldo na equipe se quiser disputar o título, explicando: “Se a Portugal quiser chegar longe no torneio, acho que Ronaldo deve abrir mão do papel de protagonista. Deixem os outros jogarem, e ele pode entrar nos últimos 15 ou 20 minutos para ajudar a decidir os jogos”.

Essas declarações surgiram após o desempenho decepcionante de Portugal na partida de estreia, que marcou a continuação da seca de gols de Ronaldo em 10 partidas em grandes torneios, o que abriu as portas para uma onda de críticas, tanto dentro quanto fora de Portugal, sobre seu papel atual na seleção.