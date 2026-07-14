Boas notícias para os ingleses antes do confronto contra a Argentina

A seleção da Inglaterra recebeu um grande impulso moral com a recuperação de seu craque Declan Rice, antes do confronto contra a Argentina, amanhã, quarta-feira, na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

A Sky Sports informou que Rice se recuperou do problema estomacal que vinha enfrentando e está pronto para ser titular contra a Argentina.

Declan Rice havia sofrido, há 10 dias, um problema estomacal após a partida das oitavas de final contra o México.

Na ocasião, o técnico Thomas Tuchel revelou que Rice foi obrigado a ficar de cama por três dias antes do confronto contra a Noruega nas quartas de final.

Durante os treinos que antecederam a partida contra o México, Rice parecia estar em condições, mas os médicos da Federação Inglesa decidiram permitir que ele jogasse apenas 45 minutos contra a Noruega, devido ao calor e à umidade em Miami, cujo efeito era equivalente a jogar a uma temperatura de 44 graus Celsius.

O meio-campista do Arsenal parecia exausto ao passar diante dos jornalistas após a vitória sobre a Noruega na prorrogação, embora Tuchel tenha esclarecido na coletiva de imprensa pós-jogo que Rice desejava continuar jogando logo após o fim do primeiro tempo.

Tuchel disse: “Sabíamos que Declan estava sofrendo. Ele nos deu sinal verde para continuar, talvez até o próximo intervalo para hidratação, mas pensei que, se a partida se estendesse para 120 minutos e Elliot Anderson não estivesse em campo, teríamos um problema com as substituições mais tarde”.

E acrescentou: “Por isso, tomamos a difícil decisão de tirar Declan naquele momento, e a decisão se mostrou acertada, pois Elliot conseguiu jogar os 120 minutos completos; caso contrário, teríamos enfrentado um problema”.

As informações indicam que Rice já está totalmente recuperado e participou normalmente do treino fechado realizado ontem, segunda-feira, em Kansas City, o primeiro treino completo após a vitória sobre a Noruega.

Não há mais dúvidas quanto à sua capacidade de ser titular contra o atual campeão da Copa do Mundo.