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"Boas notícias": Mourinho anuncia a lista do Real Madrid para o confronto contra o Elche

Elche x Real Madrid
Elche
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
Espanha
Portugal

O Real Madrid ocupa a vice-liderança, atrás do líder Barcelona

 O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, anunciou a lista de convocados para o confronto contra o Elche, nesta terça-feira, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, no estádio Martínez Valero.

E a melhor notícia para o Real Madrid no que diz respeito à lista de convocados é, mais uma vez, a ausência de qualquer nova lesão. Todos os jogadores estão à disposição para atuar contra o Elche.

A sessão de treino realizada um dia antes da partida foi importante para a comissão técnica, que respirou aliviada ao constatar que todos os seus jogadores se recuperaram bem após o jogo do último sábado contra o Rayo Vallecano.

A lista do Real Madrid ficou assim:

Goleiros: Courtois, Lunin e Sergio Mestre.

Defensores: Asensio, Huijsen, Arnold, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger e Dumfries.

Meio-campistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva e Thiago.

Atacantes: Vinícius Júnior, Endrick, Mbappé, Espi, Brahim Díaz e Yan Diomandé.


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