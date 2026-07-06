Boas notícias acabam com a dor de cabeça de Tuchel antes do confronto contra a Noruega

O técnico da seleção da Inglaterra, Thomas Tuchel, espera que Reece James esteja disponível para jogar com os Três Leões na partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 contra a Noruega, na madrugada do próximo domingo.

A crise de Tuchel na lateral direita se agravou após Jarell Quansah receber um cartão vermelho na vitória de sua equipe sobre o México por 3 a 2 na madrugada desta segunda-feira, o que significa que o zagueiro do Bayer Leverkusen ficará suspenso para a próxima partida da Inglaterra nas eliminatórias, em Miami.

James ainda não retornou aos treinos completos após sofrer uma lesão nos tendões da coxa na partida da segunda rodada da fase de grupos contra Gana, e ficou de fora dos jogos contra Panamá, República Democrática do Congo e México.

No entanto, há uma esperança crescente de que o jogador de 26 anos consiga amenizar os problemas da Inglaterra na lateral direita ao retornar aos treinos completos nesta semana, segundo a BBC.

Depois que Kwansa recebeu um cartão vermelho aos 54 minutos contra o México, Ezri Konsa — que foi titular em todas as partidas da Inglaterra na zaga — terminou a partida como lateral-direito.

Ao longo de cinco partidas, James, Jed Spence, Konsa, John Stones, Kwanasa e o meio-campista Declan Rice atuaram como defensores pelo lado direito em momentos diferentes, enquanto Tino Leframento sofreu uma lesão na panturrilha na fase que antecedeu o torneio.

Konsa e Spence continuam sendo opções disponíveis para Tuchel, mas a presença esperada de James será uma boa notícia, já que o capitão do Chelsea é reconhecido como a primeira opção na lateral-direita da Inglaterra.







