Boadu se candidata a um contrato com o PSV; Ruben van Bommel volta aos gramados

O PSV se vingou do Union Sint-Gillis. Em um jogo amistoso que durou quase toda a tarde, os jogadores de Eindhoven venceram por 7 a 3 os visitantes da Bélgica, contra quem haviam perdido por 1 a 3 na Liga dos Campeões em setembro passado.

O PSV entrou em campo com uma escalação forte para a partida em Eindhoven. Com exceção dos jogadores convocados para a Copa do Mundo, muitos titulares estiveram em campo desde o início, incluindo Joey Veerman, Sven Mijnans e Yarek Gasiorowski.

Foi, portanto, o campeão holandês que abriu o placar aos trinta minutos de jogo. Ryan Flamingo cabeceou a bola para o gol adversário após um escanteio. Três minutos depois, Dennis Man ampliou a vantagem. O romeno chutou de fora da grande área, acertando o canto inferior.

Mohamed Fuseini, então, marcou o gol de honra pelo Sint-Gillis. Ele chutou por cima de Nick Olij, cara a cara com o ex-jogador do Sparta. No entanto, o PSV voltou a ampliar a vantagem para dois gols com Mijnans, que aproveitou um passe de volta muito curto.

Após o primeiro intervalo, o Sint-Gillis voltou melhor ao jogo. Raul Florucz teve a chance de cobrar um pênalti após uma falta de Killian Sildillia, mas esbarrou em Olij, que também fez uma bela defesa no rebote. O goleiro, porém, passou rapidamente de herói a azarado. Poucos minutos depois, ele passou a bola direto para os pés de Fuseini, que marcou o 3 a 2. Guilherme Smith causou ainda mais dor ao PSV ao marcar o 3 a 3.





Aos 75 minutos de jogo, duas equipes totalmente diferentes entraram em campo. Além disso, Ruben van Bommel finalmente fez seu retorno ao PSV. O ponta-esquerda rompeu o ligamento cruzado no final de setembro, na partida contra o Ajax, e agora disputou seus primeiros minutos.

Na segunda parte da partida, o PSV abriu vantagem rapidamente sobre os visitantes. Nove minutos após o intervalo, Joël van den Berg cabeceou para o gol um cruzamento de Gino Verhulst: 4 a 3.

O PSV, em seguida, ampliou a vantagem para 6 a 3 com gols de Amir Bouhamdi e Sami Bouhoudane. Este último recebeu a bola de Myron Boadu, que voltou a jogar pelo PSV, apesar de não ter contrato.

O próprio Boadu deu mais uma assistência alguns minutos depois. Ele passou a bola para Austyn Jones, que marcou de perto: 7 a 3.