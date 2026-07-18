Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1080201716.jpgPro Shots
Bart DHanis

Traduzido por

Boadu se candidata a um contrato com o PSV; Ruben van Bommel volta aos gramados

PSV

O PSV se vingou do Union Sint-Gillis. Em um jogo amistoso que durou quase toda a tarde, os jogadores de Eindhoven venceram por 7 a 3 os visitantes da Bélgica, contra quem haviam perdido por 1 a 3 na Liga dos Campeões em setembro passado.

O PSV entrou em campo com uma escalação forte para a partida em Eindhoven. Com exceção dos jogadores convocados para a Copa do Mundo, muitos titulares estiveram em campo desde o início, incluindo Joey Veerman, Sven Mijnans e Yarek Gasiorowski.

Foi, portanto, o campeão holandês que abriu o placar aos trinta minutos de jogo. Ryan Flamingo cabeceou a bola para o gol adversário após um escanteio. Três minutos depois, Dennis Man ampliou a vantagem. O romeno chutou de fora da grande área, acertando o canto inferior.

Mohamed Fuseini, então, marcou o gol de honra pelo Sint-Gillis. Ele chutou por cima de Nick Olij, cara a cara com o ex-jogador do Sparta. No entanto, o PSV voltou a ampliar a vantagem para dois gols com Mijnans, que aproveitou um passe de volta muito curto.

Após o primeiro intervalo, o Sint-Gillis voltou melhor ao jogo. Raul Florucz teve a chance de cobrar um pênalti após uma falta de Killian Sildillia, mas esbarrou em Olij, que também fez uma bela defesa no rebote. O goleiro, porém, passou rapidamente de herói a azarado. Poucos minutos depois, ele passou a bola direto para os pés de Fuseini, que marcou o 3 a 2. Guilherme Smith causou ainda mais dor ao PSV ao marcar o 3 a 3.

Amistosos de clubes
PSV crest
PSV
PSV
Villarreal crest
Villarreal
VIL


Aos 75 minutos de jogo, duas equipes totalmente diferentes entraram em campo. Além disso, Ruben van Bommel finalmente fez seu retorno ao PSV. O ponta-esquerda rompeu o ligamento cruzado no final de setembro, na partida contra o Ajax, e agora disputou seus primeiros minutos.

Na segunda parte da partida, o PSV abriu vantagem rapidamente sobre os visitantes. Nove minutos após o intervalo, Joël van den Berg cabeceou para o gol um cruzamento de Gino Verhulst: 4 a 3.

O PSV, em seguida, ampliou a vantagem para 6 a 3 com gols de Amir Bouhamdi e Sami Bouhoudane. Este último recebeu a bola de Myron Boadu, que voltou a jogar pelo PSV, apesar de não ter contrato.

O próprio Boadu deu mais uma assistência alguns minutos depois. Ele passou a bola para Austyn Jones, que marcou de perto: 7 a 3.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google