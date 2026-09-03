O Real Madrid disputará, amanhã, sexta-feira, seu primeiro grande teste fora de casa nesta temporada, quando visitar o Real Betis.

O jornal Sport noticiou que o Real Betis disputará o confronto sem seu astro marroquino Abdessamad Ezzalzouli.

Ezzalzouli faltou ao treino desta quinta-feira devido a uma infecção viral, e o técnico Manuel Pellegrini confirmou posteriormente que o ponta marroquino não estará na lista de relacionados para a partida.

Essa ausência é importante para a equipe andaluza, já que Abdessamad Ezzalzouli foi um dos principais jogadores do Betis na última temporada, e sua capacidade de drible e de criar perigo pelo lado esquerdo poderia se tornar uma das chaves na tentativa de incomodar o Real Madrid.

Ezzalzouli havia retornado recentemente aos gramados após superar seus problemas físicos, e participou por alguns minutos da rodada passada, diante do Levante, mas a infecção viral o afastou novamente da equipe, e isso antes de um dos jogos mais difíceis do início da temporada.

A ausência de Ezzalzouli talvez abra caminho para Rodrigo Riquelme, a quem Pellegrini já escalou para ocupar o lado esquerdo nas três primeiras partidas do Campeonato Espanhol.

O ex-jogador do Atlético de Madrid começou a temporada em alta com o Real Betis, marcando dois gols em três rodadas.

A ausência de Ezzalzouli pode ser considerada uma notícia tranquilizadora para o técnico José Mourinho, já que o jogador marroquino representou um problema para o Real Madrid na última temporada, especialmente durante o último confronto entre as duas equipes.

Naquela partida, que terminou empatada em 1 a 1, com um gol marcado por Héctor Bellerín aos 94 minutos, o ponta marroquino foi um dos jogadores mais ativos e perigosos do Betis.

Ezzalzouli apostou constantemente nos duelos individuais, conseguiu superar Trent Alexander-Arnold em várias ocasiões e criou diversas situações de perigo para seus companheiros.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora