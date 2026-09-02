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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Boa notícia no Barcelona antes do confronto contra o Valencia

Valencia x Barcelona
Valencia
Barcelona
La Liga
Gavi
Espanha

O Barcelona recebeu uma notícia feliz antes do confronto do time catalão diante do Valencia, no próximo domingo, pela quarta rodada da história do Campeonato Espanhol.

Segundo o jornal "Sport", o jogador Gavi retornará amanhã, quinta-feira, ao trabalho no gramado, e espera-se que participe de parte importante da sessão de treinos ao lado dos demais companheiros.

Esse passo representa um avanço importante no processo de recuperação de Gavi, após o momento de preocupação vivido pelo jogador em decorrência da pancada que sofreu na primeira rodada de LaLiga diante do Elche.

Gavi recebeu uma forte pancada na perna direita durante a partida e começou, em seguida, a sentir certo desconforto, levando a comissão médica, na ocasião, a decidir retirá-lo do gramado como medida de precaução.

A preocupação era grande, uma vez que a lesão ocorreu na mesma perna em que ele havia sofrido sua grave lesão de ruptura do ligamento cruzado anterior. Contudo, os exames a que foi submetido posteriormente descartaram a existência de uma lesão grave e confirmaram que não passava de uma contusão.

La Liga
Valencia crest
Valencia
VAL
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Barcelona
BAR

Desde então, Gavi seguiu um programa de treinamento especial, a fim de se livrar por completo das dores.

O Barcelona não pretende acelerar a data de retorno de Gavi, e a prioridade está em recuperar sua sensação de jogo de forma gradual, não estando descartado que ele viaje com o time para Mestalla para enfrentar o Valencia.

O retorno de Gavi ganha uma importância especial para o técnico Hansi Flick, por ser ele uma das peças fundamentais, seja pelo que oferece dentro de campo, seja por sua importância dentro do vestiário.

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