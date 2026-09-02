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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Boa notícia no Barcelona antes do confronto com o Valencia

Valencia x Barcelona
Valencia
Barcelona
La Liga
Gavi
Espanha

Apesar de sua importância, Barcelona rejeita antecipar a data de retorno de seu jogador

O Barcelona recebeu uma notícia agradável antes do confronto da equipe catalã diante do Valencia, no próximo domingo, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.

Segundo o jornal "Sport", o jogador Gavi voltará nesta quinta-feira a trabalhar no gramado, e espera-se que participe de uma parte importante da sessão de treinamento ao lado dos demais companheiros.

Este passo representa um avanço importante no processo de recuperação de Gavi, após o estado de preocupação vivido pelo jogador na sequência da pancada que sofreu na primeira rodada da La Liga diante do Elche.

Gavi sofreu uma forte pancada na perna direita durante a partida e começou, em seguida, a sentir certo incômodo, levando a comissão médica a decidir naquele momento retirá-lo do gramado como medida preventiva.

O estado de preocupação foi grande, tendo em vista que a lesão ocorreu na mesma perna em que ele sofreu sua grave lesão de ruptura do ligamento cruzado anterior. No entanto, os exames aos quais foi submetido posteriormente descartaram a existência de uma lesão grave e confirmaram que se tratava de nada além de uma contusão.

La Liga
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Desde então, Gavi seguiu um programa de treinamento específico para se livrar completamente das dores.

O Barcelona não pretende acelerar a data do retorno de Gavi, sendo a prioridade recuperar sua sensação de jogo de forma gradual, e não se descarta que ele viaje com a equipe até Mestalla para enfrentar o Valencia.

O retorno de Gavi ganha uma importância especial para o técnico Hansi Flick, por ser ele um dos elementos essenciais, seja pelo que oferece dentro de campo, seja por sua importância dentro do vestiário.

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