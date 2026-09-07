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Hansi Flick (C)Getty Images

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Boa notícia na conquista de títulos? Flick supera Guardiola e Enrique

Valencia x Barcelona
Valencia
Barcelona
La Liga
Barcelona x Feyenoord
Feyenoord
Liga dos Campeões
H. Flick
P. Guardiola
Luis Enrique
Espanha
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Alemanha

Início excelente para o alemão

O Barcelona, comandado pelo técnico alemão Hansi Flick, manteve sua arrancada impressionante no Campeonato Espanhol, ao conquistar o melhor início da história do clube, superando os números registrados por Pep Guardiola e Luis Enrique.

A equipe catalã começou a temporada com quatro vitórias consecutivas, nas quais marcou 17 gols e sofreu apenas dois, apesar de não contar com um atacante de ofício, superando assim os inícios das temporadas 1929-1930, 2009-2010 e 2014-2015 — temporadas em que duas delas viram o Barcelona ser coroado campeão da Liga dos Campeões da Europa sob o comando de Guardiola e Luis Enrique, o que representa um bom presságio para a equipe atual quanto à possibilidade de conquistar o mesmo título.

O Barcelona conquistou três vitórias por 5 gols de diferença nas quatro primeiras rodadas, após golear o Elche e o Valencia por 5 a 0 e vencer o Rayo Vallecano por 5 a 2 no estádio Spotify Camp Nou, além de superar o Athletic Bilbao por 2 a 0 em sua partida de resultado mais apertado.

No aspecto defensivo, a equipe também se mostrou forte, tendo sofrido apenas dois gols, ambos marcados por Sergio Camello, jogador do Rayo Vallecano.

De acordo com o jornal catalão Sport, o Barcelona encerrou as quatro primeiras rodadas com um saldo de gols de +15, após marcar 17 gols e sofrer apenas dois, o melhor início da história do clube na competição do Campeonato Espanhol.

Liga dos Campeões
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Barcelona
BAR
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Feyenoord
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Com isso, Flick superou os números conquistados por James Bellamy na temporada 1929-1930, Pep Guardiola na temporada 2009-2010 e Luis Enrique na temporada 2014-2015, sendo que o recorde anterior era de quatro vitórias com saldo de gols de +11.

Segundo melhor início da história de LaLiga

O Barcelona também igualou o segundo melhor início da história do Campeonato Espanhol, marca alcançada pelo Real Madrid na temporada 1958-1959, quando marcou 19 gols e sofreu quatro.

O Real Madrid ainda mantém o recorde do melhor início da história da competição, após marcar 21 gols e sofrer apenas um durante as quatro primeiras rodadas da temporada 1987-1988.

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Apesar da grande eficiência ofensiva, o atual início do Barcelona não é o melhor em termos de gols na história do clube.

Na temporada 1949-1950, a equipe marcou 19 gols nas quatro primeiras partidas, enquanto anotou 21 gols na temporada 1950-1951, porém nenhuma das duas equipes conquistou a vitória em seus quatro primeiros jogos.

Novo recorde para Flick

As conquistas do técnico alemão não se limitaram ao início perfeito no campeonato, já que ele também se tornou o treinador com mais vitórias nas suas primeiras 80 partidas à frente do Barcelona.

Flick chegou a 63 vitórias, superando Luis Enrique, que conquistou 62 vitórias, e Pep Guardiola, que somou 61 vitórias no mesmo período.

O Barcelona busca dar continuidade a seus resultados marcantes antes da pausa para as datas Fifa, já que enfrenta Levante e Sevilla fora de casa e recebe o Racing, além de estrear na Liga dos Campeões da Europa na próxima quarta-feira, diante do Feyenoord no estádio Camp Nou.

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