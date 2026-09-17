Em uma notícia agradável e há muito aguardada pelos amantes do futebol espanhol no mundo árabe, uma rede de canais árabes de sinal aberto anunciou oficialmente que obteve os direitos de transmissão da tão esperada edição da Supercopa da Espanha de 2027, pondo fim ao monopólio dos canais codificados e devolvendo o torneio gratuitamente a todo lar árabe.

A rede de canais MBC, de sinal aberto via satélite, detentora dos direitos de transmissão do torneio, confirmou que irá transmitir todas as partidas da Supercopa da Espanha ao vivo e gratuitamente para o espectador árabe.

Esta edição chega de forma excepcional e diferente dos anos anteriores, já que foi decidido oficialmente levar o torneio para fora do Reino da Arábia Saudita, que o sediou nas últimas temporadas, para que aconteça desta vez na Turquia.

O torneio conta com a participação de 4 times: o Barcelona, campeão do Campeonato Espanhol; o Real Madrid, vice-campeão de LaLiga; a Real Sociedad, campeã da Copa do Rei da Espanha; e o Atlético de Madrid, vice-campeão da Copa.

A Federação Espanhola revelou a tabela de jogos do explosivo torneio: a primeira partida da semifinal, entre Barcelona e Atlético de Madrid, será disputada no dia 2 de fevereiro, enquanto o segundo confronto reúne Real Madrid e Real Sociedad no dia 3 de fevereiro, com a grande final marcada para o dia 6 de fevereiro.

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