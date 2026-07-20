Bilhões astronômicos... A Copa do Mundo nos EUA bate todos os recordes e dobra os lucros do Catar!

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) obteve receitas financeiras sem precedentes com a Copa do Mundo de 2026, depois que as receitas superaram todas as expectativas, tornando-se a edição mais lucrativa da história do torneio, superando por uma larga margem a Copa do Mundo do Catar de 2022.

O jornal britânico “The Guardian” informou que a FIFA anunciará receitas recordes de 15 bilhões de dólares (cerca de 11,2 bilhões de libras esterlinas), um valor que supera em muito a meta estabelecida pela federação antes do início do torneio, estimada em 11 bilhões de dólares, e representa quase o dobro das receitas da Copa do Mundo de 2022, que totalizaram 7,6 bilhões de dólares.

O jornal acrescentou que esse salto financeiro se deveu a vários fatores, entre os quais se destacam o aumento do valor dos direitos de transmissão televisiva e o crescimento dos contratos de patrocínio, além das vendas massivas de ingressos e pacotes de hospitalidade, impulsionadas pela participação de 48 seleções pela primeira vez na história do torneio.

O “The Guardian” destacou que o presidente da FIFA, Gianni Infantino, comunicou esses números às federações nacionais durante uma reunião oficial, explicando que os setores de hospitalidade e venda de ingressos, especialmente no mercado secundário, foram uma das maiores fontes de receita, já que a FIFA recebe 15% do valor da venda e 15% do valor da compra no mercado de revenda de ingressos.

O jornal confirmou que essas receitas gigantescas darão à FIFA a oportunidade de aumentar o apoio financeiro concedido às federações nacionais, o que fortalece a posição de Infantino antes das próximas eleições para a presidência da entidade, especialmente após a polêmica que acompanhou algumas decisões do torneio, principalmente o cancelamento do cartão vermelho aplicado ao americano Fularin Balugun, incidente que gerou amplas críticas na Europa.

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O jornal “The Guardian” destacou que o sucesso econômico do torneio pode aumentar as chances dos Estados Unidos sediarem uma nova edição da Copa do Mundo no futuro, especialmente a de 2038, tendo em vista o desejo do presidente americano Donald Trump de repetir a experiência,

O jornal revelou que os preços dos ingressos para a final entre Espanha e Argentina atingiram níveis recordes, com o preço do ingresso para a “Sala da Copa” chegando a cerca de 34,5 mil dólares por pessoa — mais uma prova do enorme poder comercial alcançado pelo torneio.

Vale lembrar que a seleção espanhola conquistou o título ontem, domingo, ao derrotar a Argentina por 1 a 0, com gol de Ferran Torres.