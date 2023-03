Bétis x Real Madrid ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Equipes se enfrentam neste domingo (5), pela 24ª rodada da La Liga; veja como acompanhar na internet

Bétis e Real Madrid se enfrentam na tarde deste domingo (5), no Benito Villamarín, às 17h (de Brasília), em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Depois da derrota para o Barcelona por 1 a 0 no primeiro jogo da final da Copa do Rei, o Real Madrid volta as atenções para La Liga. No momento, aparece na vice-liderança, com 52 pontos, e vem de empate com o Atlético de Madrid por 1 a 1.

Do outro lado, o Bétis, com 40 pontos, chega embalado com três vitórias consecutivas no campeonato, e briga para entrar no G-4. A equipe terá o retorno de Guido Rodriguez que cumpriu suspensão na vitória sobre o Elche por 3 a 1 na última rodada.

Em 136 jogos disputados entre as equipes, o Real Madrid registra uma grande vantagem. Foram 76 vitórias, contra 31 do Bétis, além de 29 empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Espanhol 2001/02, o Bétis venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Ceballos, Tchouameni, Camavinga; Valverde, Benzema, Vinicius Jr.

Bétis: Bravo; Ruibal, Pezzella, Felipe, Miranda; Carvalho, Rodriguez; Henrique, Perez, Juanmi; Iglesias.

Desfalques

Real Madrid

Modric cumprirá suspensão, enquanto David Alaba e Ferland Mendy seguem machucados.

Bétis

Nabil Fekir, Rui Silva, Sergio Canales, Gonzalez e Juan Cruz estão no departamento médico.

Quando é?