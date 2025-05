Betis x Chelsea: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final Liga Conferência 2024/25

Equipes decidem o título nesta quarta-feira (28) no Estádio Municipal de Breslávia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Betis e Chelsea disputam a decisão da Liga Conferência 2024/25 na tarde desta quarta-feira (28), às 16h (de Brasília), no Estádio Municipal de Breslávia, na Polônia, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Sem vencer há cinco jogos na temporada, o Betis busca a recuperação justamente na final da Conference League. A equipe espanhola conquistou a inédita classificação para uma final continental em seus 117 anos de história.

Nos playoffs iniciais, o Betis não teve dificuldades para avançar, goleando o Kryvbas por 5 a 0 no placar agregado. Na fase de grupos, porém, a equipe teve desempenho irregular, encerrando na 15ª colocação geral, o que a obrigou a disputar novamente os playoffs.

Na repescagem, os espanhóis eliminaram o Gent com vitória por 3 a 1. A partir das oitavas de final, o time mostrou força: aplicou 6 a 2 no Vitória de Guimarães, superou o Jagiellonia por 3 a 1 nas quartas de final e garantiu vaga na grande decisão ao bater a Fiorentina por 4 a 3 na semifinal.

Por outro lado, o Chelsea pode se tornar o primeiro clube a conquistar os três principais títulos continentais da UEFA: Champions League, Europa League e Conference League. Na atual edição do torneio, os Blues iniciaram a campanha eliminando o Servette com um placar agregado de 3 a 2.

Na fase de grupos, a equipe inglesa teve desempenho impecável: somou 18 pontos em seis jogos e avançou com 100% de aproveitamento. Já no mata-mata, superou o Copenhagen por 3 a 1 nas oitavas de final. Nas quartas, venceu o Legia Varsóvia por 4 a 2, e na semifinal venceu o Djurgaarden com uma goleada por 5 a 1.

Prováveis escalações

Betis: Adrián; Sabaly, Bartra, Natan, Rodríguez; Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Ezzalzouli; Bakambu.

Chelsea: Jørgensen; James, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Dewsbury-Hall; Madueke, Palmer, Sancho; Jackson.

Desfalques

Betis

Ezequiel Ávila, Bellerín, Diego Llorente e Marc Roca estão no departamento médico.

Chelsea

Fofana, David Fofana e Kellyman estão fora.

Quando é?