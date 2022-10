Bétis x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Equipes voltam a campo neste domingo (23), pela 11ª rodada da LaLiga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Bétis e Atlético de Madrid se enfrentam na manhã deste domingo (23), às 11h15 (de Brasília), em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Antes de encarar o Bayer Leverkusen pela quinta rodada da Champions League, o Atlético de Madrid se prepara para encarar o Bétis fora de casa.

Para o confronto, o técnico Diego Simeone terá o retorno de Sergio Reguilon no banco de reservas, após se recuperar de uma operação.

Já o Bétis, que vem de empate sem gols com o Cádiz, terá pela frente o Ludogorets pela Liga Europa.

Luiz Henrique e Rodri Sanchez podem aparecer entre os titulares, enquanto Borja Iglesias pode liderar o ataque.

Em 127 jogos disputados entre as equipes, o Atlético de Madrid soma 66 vitórias, contra 32 do Bétis, além de 29 empates. No último encontro, válido pelo returno do Espanhol 21/22, os merengues venceram por 3 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável BÉTIS: Silva; Moreno, Felipe, Pezzella, Sabaly; Guardado, Rodriguez; Rodri, Carvalho, Henrique; Iglesias.

Escalação do provável ATLÉTICO DE MADRID: Grbic; Reinildo, Gimenez, Savic, Molina; Carrasco, Witsel, Kondogbia, Correa; Morata, Griezmann.

Desfalques

Bétis

Juanmi e Nabil Fekir, com lesões no tendão e tornozelo, respectivamente, estão fora, assim como Canales, suspenso.

Atlético de Madrid

Koke ,Thomas Lemar e Marcos Llorente, machucados, seguem fora.

Quando é?

• Data: domingo, 23 de outubro de 2022

• Horário: 11h15 (de Brasília)

• Local: Benito Villamarín – Sevilla, ESP