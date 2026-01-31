Betim x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Mineiro 2026

Betim e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (01), às 20h (de Brasília), na Arena Urbsan, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro de 2026.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Atlético-MG e Tombense ao vivo

O jogo entre Betim e Cruzeiro será transmitido ao vivo pelo SportyNet, na TV fechada e no YouTube, além do Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Após ser goleado pelo Botafogo por 4 a 0 na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro volta as atenções para o Campeonato Mineiro em busca de recuperação. A Raposa ocupa a vice-liderança do Grupo C, com seis pontos, dois a menos que o líder North. Em cinco partidas disputadas, a equipe soma duas vitórias e três derrotas.

Por outro lado, o Betim está fora da zona de classificação para o mata-mata do Campeonato Mineiro. A equipe aparece na terceira colocação, com seis pontos, três atrás do líder América-MG. Com campanha irregular, o Betim acumula três empates, uma vitória e uma derrota, com aproveitamento de 40%.

Betim: Jori, Pedro Henrique, João Vitor, Jean, Riquelmy, Diego Miticov, Jhemerson, Vitinho, Vitor Mafra, João Magno, Erick Salles.

Cruzeiro: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki, Lucas Silva, Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira, Wanderson, Kaio Jorge.

Desfalques

Betim

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Marquinhos, Lucas Villalba e Matheus Cunha estão fora.

Que horas começa Betim x Cruzeiro

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis