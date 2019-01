Besiktas e Vágner Love encaminham rescisão contratual

A um passo de deixar o futebol turco, veterano atacante já tem negociação avançada para retornar ao Corinthians

Vágner Love está a um passo de deixar o Besiktas. O Blog Ora Bolas apurou que, depois de um longo período de imbróglio, o veterano atacante enfim acertou verbalmente a rescisão contratual com o clube turco, com quem tem vínculo até junho de 2020. A assinatura do rompimento deve ser feita nesta segunda-feira.

Afastado pelo treinador Senol Gunes desde o início do ano, Love passou as últimas semanas buscando um acordo amigável para sair do futebol da Turquia, sobretudo porque está com o salário atrasado há meses. As partes envolvidas ainda mantêm os detalhes financeiros do acerto em sigilo.

Aos 34 anos, o atacante já tem conversas avançadas para retornar ao Corinthians, onde jogou em 2015, tendo feito 16 gols em 50 jogos. Ao que tudo indica, vai fechar um novo contrato de dois anos com o Timão.