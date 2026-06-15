Bernardo Silva recusa-se a assinar com o Real Madrid, apesar de o negócio já estar fechado!

Bernardo Silva, 31 anos, em se juntar ao Real Madrid em uma transferência a título gratuito após o término de seu contrato com o Manchester City, depois que o clube merengue atendeu a todas as suas exigências e às de seu agente, superando o Barcelona e o Atlético de Madrid. No entanto, o meio-campista português decidiu adiar a assinatura até julho próximo por motivos puramente fiscais.

Segundo o jornal espanhol “El Confidencial”, “o meio-campista português, que completará 32 anos em agosto, adiará sua assinatura até julho, apesar de o acordo já estar fechado, já que ambas as partes concordaram em esperar alguns dias”.

O jornal confirmou que “esse atraso se deve exclusivamente a motivos fiscais, já que Bernardo Silva deseja passar o mínimo de tempo possível na Espanha para evitar o pagamento de 45% de impostos”.

O jornal explicou que Bernardo Silva busca comprovar que não permaneceu na Espanha por mais de 183 dias, conforme previsto na legislação espanhola, já que, ao ingressar no Real Madrid em julho, em vez de junho, passará menos tempo na Espanha durante o ano fiscal de 2026, evitando, assim, pagar os 45% de impostos cobrados de quem reside na Espanha por mais de 183 dias por ano.

Bernardo Silva, ex-jogador do Mônaco, era muito cobiçado pelo Barcelona e pelo Atlético de Madrid, mas o Real Madrid conseguiu fechar o negócio após atender a todas as exigências do jogador e de seu agente, em uma transação considerada uma das mais importantes transferências de jogador sem contrato deste verão.