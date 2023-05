Bernardo Silva é prioridade do PSG na próxima janela de transferências

Em busca de um ponta-direita, clube francês tem feito do português a sua prioridade no mercado

Mais que um rumor, uma prioridade. Em pouco mais de três semanas, a janela de transferências abre oficialmente e deve ser bastante agitada para o PSG. Entre retornos de empréstimos, possíveis saídas e chegadas de integrantes de reforços, o mercado será quente na capital francesa.

Ainda não se sabe ao certo se as principais estrelas do clube irão sair na próxima temporada, mas o diretor esportivo do PSG, Luís Campos, já definiu as posições que pretende reforçar o elenco. Um zagueiro canhoto, um meio-campista com força física, um centroavante e um ponta-direita canhoto. Tudo indica que o ponta-direita canhoto é o português Bernardo Silva, do Manchester City. Pensando nisso, a GOAL te mostra porque o clube francês trata o jogador como peça fundamental.

Ele já tinha um acordo com o PSG no ano passado

Getty Images

Luís Campos definiu a mesma prioridade da janela de transferências de 2022: Bernardo Silva, conforme revelado pelo jornal Le Parisien. Ansioso por conhecer outra experiência que não a do Manchester City há vários meses, o atleta português se mostra interessado em atuar no atual campeão francês e já tinha um acordo no ano passado. Mas as finanças parisienses e a não saída de Neymar acabaram com um dos sonhos de Campos, assim como a diretoria do City, que claramente não liberou o jogador.

Enquanto joga a semifinal da Liga dos Campeões com o Manchester City nesta quarta-feira, o ex-Monaco está tendo uma temporada de alto nível na Inglaterra, mas não seria contra um novo desafio na carreira. Em entrevista à Record há um ano, o ex-Benfica não escondia a vontade de descobrir um "novo projeto" quando terminar o contrato em Inglaterra, em 2025.

Um perfil que atende todos os requisitos

Getty Images

O português tem em a vantagem de conhecer bem a Ligue 1, de poder cortar para o pé esquerdo e abrir o corredor a Achraf Hakimi mas também de ser um jogador cujo sentido de coletividade e defender não é um problema para ele. Sem esquecer uma inegável experiência europeia. Bernardo também conhece perfeitamente Luís Campos, que o trouxe para o Mónaco em 2015 e tem como agente Jorge Mendes, que levou Vitinha e Renato Sanches à Paris.

Resta saber se Jorge Mendes, conhecido por fechar negócios muitas vezes complexos, conseguirá ser influente o suficiente para abrir a porta para uma partida. Uma vitória na final da Champions League certamente poderia ajudá-lo.