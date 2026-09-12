O português Bernardo Silva, jogador do Real Madrid, revelou a função que o técnico José Mourinho lhe pede, após a vitória sobre o Rayo Vallecano pelo placar de 4 a 1, no estádio Santiago Bernabéu, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, no sábado à noite.

Silva disse, em declarações à imprensa após a partida: "Mourinho me pede que ajude na construção do jogo. Ele quer que eu dê mais fluidez ao time, para que possamos avançar com a bola. Tento me adaptar e apresentar a melhor versão de mim mesmo".

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E o ex-astro do Manchester City acrescentou: "Ainda estou me adaptando ao time, aprendendo o que posso fazer de melhor e como posso me desenvolver para ajudar o time ainda mais".

O Real Madrid fez uma partida forte no primeiro tempo, que encerrou em vantagem por três gols a zero, depois de Kylian Mbappé marcar de pênalti, Álvaro Carreras acrescentar o segundo gol, antes de Jude Bellingham fazer o terceiro após passe de Vinícius Júnior.

Sergio Camello diminuiu a diferença para o Rayo Vallecano, no início do segundo tempo, mas Mbappé voltou a marcar o seu segundo gol nos acréscimos, para o Real Madrid vencer por 4 a 1 e elevar sua pontuação a 12, empatando com o Barcelona na liderança de La Liga, com a vantagem do time catalão no saldo de gols e com uma partida a menos.

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