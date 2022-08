Bernard aceita redução salarial para jogar no Panathinaikos

Atacante de 29 anos receberá 1,5 milhão de euros por ano em sua transferência para a Grécia. Ele rescindiu contrato com o Sharjah FC

Bernard é o novo reforço do Panathinaikos, da Grécia, no mercado da bola. O atacante de 29 anos se acertou com o clube grego nos últimos dias e topou uma redução salarial para atuar novamente na Europa, onde defendeu as cores do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e do Everton, da Inglaterra.

O novo salário de Bernard será de 1,5 milhão de euros (R$ 7,8 milhões na cotação atual) por temporada, como soube a GOAL. Ele terá o maior salário do clube grego, acima inclusive de Jonas Toró — o atacante tem salário de 1,2 milhão de euros (R$ 6,2 milhões) por ano, apesar de seu contrato ser de 12 milhões de euros (R$ 62 milhões), envolvendo luvas, comissão e salário.

Bernard assinou contrato até junho de 2024. O atleta abriu mão de uma boa quantia financeira para voltar à Europa. Ele tinha salário de R$ 2 milhões por mês no Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos.

Bernard acertou a rescisão contratual com o Sharjah FC no fim de semana a fim de voltar à Europa. O jogador tinha intenção de jogar no continente novamente. A melhor proposta apresentada foi do Panathinaikos.

Recentemente, o jogador de 29 anos teve proposta do Corinthians para voltar ao Brasil. Entretanto, descartou a rescisão para jogar no futebol brasileiro. O atacante havia pedido o mesmo salário para defender o time do CT Joaquim Grava.

Antes de investir em Bernard, o Panathinaikos, da Grécia, tentou a contratação de Vitinho, do Flamengo. O clube grego fez uma oferta pelo jogador que tem contrato com o rubro-negro até dezembro desde ano. O meio-campista sinalizou negativamente para os gregos e a situação não evoluiu.